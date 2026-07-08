Jaldo llamó a la unidad en la vigilia por el 9 de Julio: "Que dejemos las diferencias y que las grietas no vuelvan más"

"Hoy, desde Tucumán, desde el Jardín de la República y capital simbólica de la República Argentina, rendimos homenaje a todos los próceres y festejamos un aniversario más de esa gran gesta que significó que nuestra querida patria se declarara independiente. Desde aquí les enviamos un afectuoso saludo a todos los argentinos y a quienes nos visitan para que podamos vivir esta fiesta con el fervor patriótico que nos identifica", expresó.