Jaldo llamó a la unidad en la vigilia por el 9 de Julio: "Que dejemos las diferencias y que las grietas no vuelvan más"
El gobernador destacó el carácter federal de la celebración, dio la bienvenida a las autoridades nacionales y provinciales que participaron de los actos oficiales e invitó a los argentinos a vivir la fecha patria con espíritu de unidad y reflexión.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo llamó a la unidad nacional y a superar la grieta este 9 de Julio en la Plaza Independencia de Tucumán, al iniciar los festejos patrios ante una multitud.
- Los festejos comenzaron con espectáculos artísticos y una vigilia popular, sirviendo además de recepción para el presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales.
- El mensaje busca consolidar un espacio de encuentro político y social, instando a los líderes del país a trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Tucumán comenzó a celebrar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con una multitud que colmó la Plaza Independencia para participar de los espectáculos artísticos y de la tradicional vigilia que antecedió a los actos oficiales del 9 de Julio.
En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su satisfacción por compartir una nueva conmemoración de la fecha patria desde la provincia donde se declaró la Independencia argentina y destacó el significado histórico de Tucumán para el país.
"Hoy, desde Tucumán, desde el Jardín de la República y capital simbólica de la República Argentina, rendimos homenaje a todos los próceres y festejamos un aniversario más de esa gran gesta que significó que nuestra querida patria se declarara independiente. Desde aquí les enviamos un afectuoso saludo a todos los argentinos y a quienes nos visitan para que podamos vivir esta fiesta con el fervor patriótico que nos identifica", expresó.
Durante su mensaje, el mandatario también dio la bienvenida al presidente Javier Milei, a las autoridades nacionales y a los gobernadores que participaron de la celebración oficial. "Los recibimos con los brazos abiertos, como lo hacemos cada 9 de Julio. Bienvenido señor Presidente, bienvenidas todas las autoridades nacionales y los colegas gobernadores que llegaron para acompañar esta gran gesta de la República Argentina", afirmó.
Jaldo destacó además la masiva participación de vecinos y turistas en los festejos y remarcó el carácter popular de la celebración. "Esta es una verdadera fiesta del pueblo argentino y del pueblo tucumano. La Plaza Independencia está casi colmada de familias, con padres, madres, niños y vecinos que llegaron desde distintos lugares para disfrutar esta Fiesta Patria", sostuvo.
Un mensaje contra la grieta
El gobernador aprovechó la conmemoración para convocar a los argentinos a dejar de lado las divisiones y transformar la fecha patria en un espacio de encuentro y reflexión.
"Que de una vez por todas dejemos las diferencias y que las grietas no vuelvan más. Esas grietas tanto daño le hicieron a nuestra patria. Esta fecha nos tiene que encontrar pensando cómo aportar para que la Argentina sea cada día más grande y más digna de ser vivida", manifestó.
En la misma línea, llamó a fortalecer los valores democráticos y la unidad nacional: "Más allá de las diferencias políticas, hay que hacer un alto en el camino para buscar la unidad, seguir sosteniendo este país libre y soberano y trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos".
La llegada de Milei y el protocolo oficial
Consultado sobre el arribo del presidente de la Nación, Jaldo explicó que el desarrollo de las actividades quedaba sujeto al protocolo oficial.
"Desde que el Presidente pisa suelo tucumano comienza a regir el protocolo nacional. Nosotros ponemos toda nuestra predisposición y organización para que él, las autoridades nacionales y todos los visitantes vivan una verdadera fiesta de la familia", indicó.
Durante la entrevista, el gobernador también envió un saludo a Canal 10 por su 60° aniversario y destacó la tarea que cumple el medio en toda la provincia. "Canal 10 es el canal de los tucumanos. Llega a cada rincón de la provincia y cumple una función social muy importante. Felicidades en este nuevo aniversario", expresó.
Por último, invitó a la comunidad a participar de todas las actividades organizadas para conmemorar el Día de la Independencia. Recordó que, tras la vigilia y el espectáculo artístico, la agenda continuará con el izamiento de la bandera, el Tedeum y el tradicional desfile cívico militar, del que participarán alrededor de 70 establecimientos educativos, fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y más de 4.000 personas.
"Sigamos viviendo con alegría esta festividad. Es una fiesta popular, una fiesta de los tucumanos y de todos los argentinos. Desde Tucumán celebramos un nuevo aniversario de nuestra querida República Argentina", concluyó.