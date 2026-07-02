Jaldo dio inicio a la obra del Acueducto de Vipos, que beneficiará a 245.000 vecinos

En la comitiva oficial

Estuvieron presentes en el acto: las senadoras nacionales Beatriz Avila y Sandra Mendoza; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia; el director nacional de Agua Potable, Vicente Heredia; los titulares de la empresa ejecutora, Alejandro Cartellone y Julio Ruiz; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; el secretario de Producción, Eduardo Castro.