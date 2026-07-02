Jaldo dio inicio a la obra del Acueducto de Vipos, que beneficiará a 245.000 vecinos

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, inició el 2 de julio la histórica obra del Acueducto de Vipos para garantizar agua potable a más de 245.000 vecinos de la provincia.
- Tras décadas de postergación, el proyecto demanda una inversión de 150 millones de dólares cofinanciada por el BID y la Nación, con un plazo de ejecución de 42 meses.
- La obra triplicará el abastecimiento de agua, generará empleo local y sentará las bases para el desarrollo demográfico y la salud pública de la provincia a largo plazo.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto de inicio de una obra hídrica considerada histórica para la provincia: el nuevo acueducto de Vipos, que beneficiará a más de 245.000 vecinos de Tapia, de Tafí Viejo, de Villa Carmela y de San Miguel de Tucumán. En su mensaje, el jefe del Poder Ejecutivo destacó el impacto del proyecto. Además, ponderó las tratativas efectuadas ante la Nación hasta alcanzar la puesta en marcha de los trabajos.
"Es un día muy importante para todos los tucumanos porque dejamos oficialmente inaugurado el comienzo de una obra anhelada y necesaria para el norte de la provincia, como es garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad. Pasaron varios gobiernos nacionales y provinciales sin que pudiera concretarse. En dos años y siete meses de gestión logramos destrabar este proyecto y hoy ya vemos a las empresas trabajando en el territorio", sostuvo Jaldo.
Acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el mandatario destacó la envergadura de la obra, cuya inversión supera los $144.000 millones, con un plazo de ejecución estimado de 42 meses. La licitación pública, llevada adelante por la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, se cerró con la adjudicación a la unión transitoria de empresas integrada por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
Detalles del proyecto
El proyecto contempla una nueva captación sobre el río Vipos, una planta potabilizadora y 50 kilómetros de acueducto troncal. La obra permite planificar una mejora integral del sistema de distribución de agua potable para acompañar el crecimiento demográfico y garantizar un servicio más eficiente en el área metropolitana.
Al destacar el inicio de los trabajos, Jaldo sostuvo que la puesta en marcha de la obra respondió a una demanda histórica de la provincia. Explicó además que la inversión equivale a unos 150 millones de dólares, y detalló el impacto que tendrá sobre el sistema de abastecimiento.
"Después de 50 años podemos construir un acueducto paralelo al que hoy está funcionando. Con esta obra vamos a triplicar el abastecimiento de agua potable para Tapia, Vipos, Tafí Viejo y el norte de San Miguel de Tucumán. Es una de las obras hídricas y de saneamiento más importantes que impulsó el Gobierno nacional y se ejecutará en Tucumán", añadió.
Remarcó que la ejecución del proyecto generará empleo y formará parte de un plan más amplio de infraestructura para la provincia. "Esta obra traerá aparejada la generación de fuentes de trabajo. En un contexto económico complejo, Tucumán no baja los brazos y continúa planificando obras de infraestructura que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los tucumanos, vivan donde vivan", afirmó.
Jaldo también valoró el trabajo conjunto que permitió hacer realidad el emprendimiento, y agradeció el acompañamiento de los distintos organismos involucrados. "El BID financia mayoritariamente esta obra, la Nación aporta una parte y la Provincia también realiza su contribución. Es un esfuerzo compartido entre un organismo internacional, el Gobierno nacional y el Gobierno de Tucumán. Después de muchos años, ese sueño hoy comenzó a convertirse en una realidad para todos los tucumanos”, agregó.
Voces en Vipos
La intendenta de la Capital, Rossana Chahla, afirmó que "en Tucumán nos debíamos una obra así". "El gobernador le está devolviendo a la provincia las cosas que durante muchos años no habíamos tenido. Gracias a la relación entre Provincia y Nación, la suma de lo privado, hoy 50 años después estamos recuperando proyectos. Jaldo ha decidido elegir este camino y no se equivocó. Estamos encarando esta obra gracias a su decisión política", dijo.
La jefa municipal, además, remarcó como médica que "en la salud, el agua potable es el factor principal para evitar que enfermen las personas, sobre todo losmás vulnerables, los niños y adultos mayores. Estamos pensando en la gente, en más de 250.000 personas que se podrán duplicar".
El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, aludió al carácter histórico de la obra y la ubicó entre los proyectos de infraestructura hídrica más trascendentes de las últimas décadas.
"El primer acueducto de Tucumán se construyó en 1929, el segundo en 1945 y el tercero en 1976. Durante los últimos 50 años no se realizaron nuevos acueductos. Hoy, 2 de julio de 2026, comienza una obra histórica gracias a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, quien tomó las decisiones administrativas y políticas necesarias para hacerla realidad”.
Caponio también valoró la política provincial en materia de recursos hídricos y el trabajo articulado que permitió concretar el proyecto.
"Existe una política de Estado para garantizar la provisión de agua potable. No solo impulsamos este nuevo acueducto, sino también la recuperación de los sistemas existentes y nuevas perforaciones. Pensamos en resolver los problemas actuales y en garantizar agua y calidad de vida para las próximas generaciones".
Además, agradeció el aporte realizado por particulares para posibilitar la ejecución de la obra. "Quiero agradecer públicamente a la familia Ruiz por la donación de los terrenos y la constitución de la servidumbre de paso que permitió concretar este proyecto. Ese gesto de compromiso hizo posible que este acueducto se transformara en una realidad para todos los tucumanos", afirmó.
En la comitiva oficial
Estuvieron presentes en el acto: las senadoras nacionales Beatriz Avila y Sandra Mendoza; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia; el director nacional de Agua Potable, Vicente Heredia; los titulares de la empresa ejecutora, Alejandro Cartellone y Julio Ruiz; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; el secretario de Producción, Eduardo Castro.
Participaron también los intendentes Antonio Moreno (Trancas), Graciela Gutiérrez (Alderetes), Gimena Mansilla (Aguilares), Francisco Serra (Monteros) y Francisco Caliva (Tafí del Valle); los legisladores Tulio Caponio, Roberto Moreno, Roque Argañaraz, Carlos Gallia, Maia Martínez, Nancy Bulacio y Alejandro Figueroa.
"Mayor cantidad de agua"
Luis Corbalán, secretario general del Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (SITPOS), advirtió que "después de muchos años hay una decisión gubernamental que prioriza el bien común". "Esta es la manera de brindar calidad de vida a la población. Esto va a llevar a que la población de Tucumán, que usa y goza de nuestro servicio, pueda tener mayor cantidad de agua potable y, por supuesto, mayor calidad de vida", dijo.