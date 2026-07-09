La UNT y Catamarca firmaron el nuevo estatuto de YMAD

La actualización del estatuto da cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que reorganiza la administración de la empresa creada en 1956. Entre las principales modificaciones, restituye la composición accionaria histórica -60 % para la provincia de Catamarca y 40 % para la UNT-, transfiere la presidencia del directorio a la provincia de Catamarca y establece un órgano de conducción integrado por cinco miembros: dos representantes de la Universidad, dos de Catamarca y un presidente designado por el Gobierno provincial. Además, las decisiones estratégicas requerirán una mayoría de cuatro votos sobre cinco, mientras que los actos extraordinarios deberán aprobarse por unanimidad.