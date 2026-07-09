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La UNT y Catamarca firmaron el nuevo estatuto de YMAD

La vicerrectora subrogante, Cristina Grunauer, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dieron cumplimiento a la actualización del nuevo régimen con que funcionará el ente minero

EN EL RECTORADO. Al centro, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y la vicerrectora Cristina Grunauer.
EN EL RECTORADO. Al centro, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y la vicerrectora Cristina Grunauer.
Hace 5 Hs

La vicerrectora subrogante a cargo del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, Cristina Grunauer, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmaron ayer el nuevo estatuto de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), durante un acto realizado en el despacho del Rectorado. Participaron también el vicedecano de la Facultad de Derecho,  Horacio Madkur; la ministra de Educación de Catamarca, Verónica Soria; autoridades universitarias y representantes de ambas instituciones, informa el sitio Medios UNT.

La actualización del estatuto da cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que reorganiza la administración de la empresa creada en 1956. Entre las principales modificaciones, restituye la composición accionaria histórica -60 % para la provincia de Catamarca y 40 % para la UNT-, transfiere la presidencia del directorio a la provincia de Catamarca y establece un órgano de conducción integrado por cinco miembros: dos representantes de la Universidad, dos de Catamarca y un presidente designado por el Gobierno provincial. Además, las decisiones estratégicas requerirán una mayoría de cuatro votos sobre cinco, mientras que los actos extraordinarios deberán aprobarse por unanimidad.

La UNT aprobó la reforma del estatuto de YMAD

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Durante el acto, el gobernador destacó el carácter federal del acuerdo y afirmó que la nueva organización permitirá agilizar el funcionamiento de YMAD. “Hoy venimos a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia que reorganiza la administración de YMAD entre la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán”, expresó. También señaló que la cercanía entre ambas jurisdicciones facilitará las reuniones de trabajo y fortalecerá la gestión conjunta.

Jalil sostuvo además que la minería debe desarrollarse bajo estrictos controles ambientales y económicos, con impacto positivo sobre las comunidades. En ese sentido, remarcó que la mayor parte de los trabajadores de la empresa pertenece a Catamarca y Tucumán y destacó que la relación entre ambas instituciones excede el ámbito minero. “Con la universidad venimos trabajando desde hace tiempo. Nos han acompañado en distintos procesos, incluso en el desarrollo de la carrera de Medicina en Catamarca”, afirmó.

José Roberto Toledo: “Tendremos un YMAD con paredes de vidrio, transparente”

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Por su parte, Grunauer explicó que la reforma recupera el esquema institucional previsto para YMAD y fortalece la participación de la Universidad en las decisiones estratégicas. Recordó que, hasta ahora, el Estado nacional ejercía la presidencia del directorio con derecho a voto pese a no integrar el accionariado, situación que, según indicó, dificultaba la gestión de la empresa.

Objeto social

La vicerrectora también destacó que el nuevo estatuto amplía el objeto social de YMAD al habilitar el desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica en las áreas donde opera la empresa. “Ya no se limita exclusivamente a la explotación minera, sino que incorpora nuevas posibilidades, como el desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica”, señaló. Asimismo, informó que se creó un comité de seguimiento para el cierre de mina, con especial énfasis en el control del impacto ambiental.

La solución del conflicto de la UNT con YMAD

Finalmente, Grunauer recordó que la reforma fue aprobada por el Gobierno de Catamarca y posteriormente por el Consejo Superior de la UNT, paso que permitió concretar la firma del nuevo estatuto. “Este acuerdo fue suscripto por el gobernador de Catamarca y por la Universidad Nacional de Tucumán, conforme a la autorización otorgada por el Consejo Superior”, concluyó.

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