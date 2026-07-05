Política

La UNT aprobó la reforma del estatuto de YMAD

La modificación incorpora nuevos mecanismos de resguardo y asegura la participación de la universidad en las decisiones clave.

YMAD. Acuerdo con Catamarca.
YMAD. Acuerdo con Catamarca.
Hace 3 Hs

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) aprobó este viernes, por unanimidad, la reforma integral del estatuto de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), durante una sesión extraordinaria realizada en la Sala Juan B. Terán. La modificación se adecúa a los cambios introducidos por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional y redefine la participación institucional de la UNT en la empresa minera. Además, incorpora nuevos mecanismos de resguardo patrimonial, de gobernanza y de control ambiental.

YMAD fue creada por la Ley Nacional N° 14.771, sancionada en 1958, como un emprendimiento integrado por la UNT, la Provincia de Catamarca y el Estado nacional para la explotación del yacimiento Farallón Negro. Desde entonces, las utilidades generadas por la actividad minera permitieron financiar obras de infraestructura y otros proyectos estratégicos de la casa de estudios.

La vicerrectora subrogante de la UNT, Cristina Grunauer de Falú, señaló que la reforma es el resultado de un proceso de negociaciones iniciado durante gestiones anteriores para resguardar la participación de la Universidad dentro de YMAD.

“Hoy el Consejo Superior, con su nueva integración, aprobó la reforma total del estatuto de YMAD. Con este acuerdo la Universidad recupera el 40 % de las acciones, un objetivo que comenzó a trabajarse durante las rectorías de los ingenieros José García y Sergio Pagani para revertir una situación que había significado una pérdida patrimonial para la institución”, expresó.

La necesidad de modificar el estatuto surgió a partir del DNU que cambió la integración del directorio de YMAD al excluir al Estado nacional de la presidencia. A partir de esa decisión, la Provincia de Catamarca pasó a contar con tres representantes y la UNT con dos. Frente a ese escenario, la Universidad impulsó la incorporación de cláusulas destinadas a garantizar su participación en las decisiones estratégicas.

“Frente a esta nueva integración incorporamos mecanismos de resguardo. Las decisiones extraordinarias, como una fusión o la cesión de la empresa, requerirán unanimidad, mientras que los actos ordinarios deberán aprobarse con una mayoría calificada de cuatro votos. De esta manera, la UNT siempre tendrá participación en las decisiones importantes”, sostuvo Grunauer de Falú.

La reforma también prevé la creación de una Comisión de Fiscalización Ambiental, que tendrá la misión de supervisar de manera permanente el cumplimiento del Plan de Cierre de Mina y Remediación Ambiental.

“La comisión tendrá la facultad de emitir alertas y solicitar la paralización de una obra cuando detecte situaciones que puedan poner en riesgo el ambiente. Consideramos fundamental que el nuevo estatuto incorpore herramientas concretas de control ambiental”, afirmó la vicerrectora.

Tras la aprobación unánime del Consejo Superior, las autoridades de la UNT firmaron el nuevo estatuto junto al Gobierno de Catamarca mediante una videoconferencia realizada ese mismo viernes, con el fin de cumplir los plazos establecidos por la normativa nacional.

“Debíamos cumplir con los plazos establecidos por el DNU, por eso la firma se realizó hoy mismo de manera simultánea con el gobernador de Catamarca. Era importante concretar este paso para poner en vigencia el nuevo estatuto”, concluyó.

Temas Universidad Nacional de TucumánYacimientos Mineros de Agua de Dionisio
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