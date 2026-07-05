La UNT aprobó la reforma del estatuto de YMAD

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) aprobó este viernes, por unanimidad, la reforma integral del estatuto de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), durante una sesión extraordinaria realizada en la Sala Juan B. Terán. La modificación se adecúa a los cambios introducidos por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional y redefine la participación institucional de la UNT en la empresa minera. Además, incorpora nuevos mecanismos de resguardo patrimonial, de gobernanza y de control ambiental.