Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos lanzó una serie de "poderosos ataques" contra Irán

Resumen para apurados
- EE.UU. lanzó este martes potentes ataques contra Irán en el estrecho de Ormuz, tras responsabilizar a Teherán por agredir a tres buques comerciales y violar el alto el fuego.
- Las agresiones previas afectaron a barcos de Qatar y Arabia Saudita. Como respuesta, Washington también revocó las licencias que permitían a Irán realizar operaciones petroleras.
- La escalada militar pone en riesgo el estratégico estrecho de Ormuz para el comercio energético mundial y debilita la posibilidad de un acuerdo de paz definitivo en la región.
Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) iniciaron este martes "una serie de potentes ataques" contra Irán en respuesta a las agresiones atribuidas a Teherán contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz.
"Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego", afirmó el Centcom en su cuenta de X.
Además, el comando estadounidense acusó a Teherán de atacar barcos comerciales tripulados por "civiles inocentes" en una de las principales rutas marítimas internacionales.
En paralelo, la agencia estatal iraní informó sobre explosiones en distintos puntos cercanos al estrecho de Ormuz. Según IRIB, se registraron seis explosiones en la isla iraní de Qeshm, otras siete en la ciudad de Sirik y nuevas detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abás.
Estados Unidos explicó que las operaciones militares buscan "imponer costos elevados" a Irán por los ataques contra la navegación comercial y remarcó que la ofensiva constituye una respuesta a cualquier acción que considere una violación del acuerdo alcanzado entre ambos países hace algunas semanas.
Los nuevos bombardeos se producen en un escenario de creciente tensión entre Washington y Teherán, pese al alto el fuego vigente, con el estrecho de Ormuz nuevamente convertido en un foco de conflicto por su importancia estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.
Los ataques atribuidos a Irán
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Irán atacó en las últimas horas tres embarcaciones comerciales que atravesaban el estrecho de Ormuz. Entre ellas se encontraban un buque gasero de bandera qatarí y un petrolero saudita. Los incidentes provocaron daños materiales, aunque no dejaron víctimas entre las tripulaciones.
Qatar y Arabia Saudita responsabilizaron a Teherán por los ataques y advirtieron que ponen en riesgo tanto la seguridad de la navegación internacional como el abastecimiento energético.
Como consecuencia de la escalada, Washington retiró el alivio temporal que había concedido a Irán dentro del marco del entendimiento alcanzado en junio y que permitía determinadas operaciones vinculadas con el petróleo iraní.
El Departamento del Tesoro revocó la Licencia General X, emitida el 21 de junio, y la reemplazó por la Licencia General X1. La nueva disposición elimina la autorización previa para esas actividades y establece un proceso de cierre ordenado de las operaciones que estaban habilitadas.
Qué ocurrió en el estrecho de Ormuz
Poco antes de la respuesta militar estadounidense, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que tres buques habían sido alcanzados por proyectiles en aguas del estrecho de Ormuz, luego de que Qatar denunciara un ataque de Irán contra una de sus embarcaciones.
"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", afirmó un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense.
La exención anunciada en junio había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.
Según la UKMTO, la primera embarcación fue alcanzada por un proyectil cuyo origen no pudo ser identificado. El impacto se produjo sobre el lado de babor, frente a las costas de Omán, y provocó un incendio.
Qatar, uno de los principales mediadores en el conflicto de Medio Oriente, denunció que el metanero Al Rekayyat fue atacado mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz y responsabilizó directamente a Irán.
"Consideramos a Irán plenamente responsable, desde el punto de vista legal, de este ataque y de cualquier daño o repercusión que se derive de él", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari.
La agencia británica también informó que otros dos petroleros fueron alcanzados en la zona y que un tercer buque fue impactado por un vehículo aéreo no tripulado de origen desconocido, sufriendo daños estructurales menores.
En los tres episodios no se registraron heridos ni daños ambientales.
Los incidentes ocurrieron a pesar del alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán, luego de la guerra iniciada con los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán a finales de febrero.
El futuro del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo que Irán bloqueó durante el conflicto, continúa siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin de manera definitiva a la crisis.