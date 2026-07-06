Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

TEHERÁN, Irán.- Los dirigentes iraníes se unieron a las miles de personas que asistieron a una plegaria en Teherán para despedir al difunto líder supremo Alí Jamenei, en el segundo día de ceremonias fúnebres marcadas por la ausencia de su hijo y sucesor, Mojtaba. Miles de personas se congregaron ante el complejo de la Gran Mosalá, donde fue colocado el ataúd del ayatolá decorado con los colores verde, blanco y rojo de la bandera de Irán.