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Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

La ausencia del nuevo líder supremo marcó el segundo día de funerales de Estado, con una multitud en las calles de Teherán. Asistieron líderes de grupos declarados terroristas.

CEREMONIA. Una multitud acudió a la Gran Mosalá para el funeral.
CEREMONIA. Una multitud acudió a la Gran Mosalá para el funeral.
Hace 5 Hs

TEHERÁN, Irán.- Los dirigentes iraníes se unieron a las miles de personas que asistieron a una plegaria en Teherán para despedir al difunto líder supremo Alí Jamenei, en el segundo día de ceremonias fúnebres marcadas por la ausencia de su hijo y sucesor, Mojtaba. Miles de personas se congregaron ante el complejo de la Gran Mosalá, donde fue colocado el ataúd del ayatolá decorado con los colores verde, blanco y rojo de la bandera de Irán.

Tres hijos de Jamenei, Masud, Mostafa y Meysam, hicieron una inusual aparición pública en el homenaje, marcado por la ausencia de su sucesor, Mojtaba.

Conflicto en Medio Oriente: millones en Irán asisten al funeral del líder supremo Alí Jamenei

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Jamenei gobernó desde 1989 hasta su muerte a los 86 años en un bombardeo de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en el primer día de la guerra contra Irán. Junto a su ataúd estaban los féretros de sus familiares muertos con él en el bombardeo: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta de 14 meses.

El nuevo líder supremo, de 56 años, que fue herido en los ataques, no ha sido visto en público desde esa fecha y solo se ha pronunciado por mensajes escritos.

En primera fila, se ubicaron el presidente, Masud Pezeshkian, y el influyente líder del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe del equipo negociador con Estados Unidos. Este último, figura de la era post-Alí Jamenei, elogió cómo “nación orgullosa e invencible del Irán islámico” homenajea a su “mártir”. Estaban, además, los líderes de la Guardia Revolucionaria: el general Esmail Qaani y Ahmad Vahidi.

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Qaani, el misterioso jefe de la Fuerza Qods, responsable de operaciones en el extranjero, habló del “bendito final” de Jamenei tras una vida de esfuerzo.

Las ausencias destacadas fueron la de los tres ex presidentes iraníes Mohamad Jatami, Mahmud Ahmadinejad y Hasán Rohani, quienes mantuvieron relaciones tensas con Jamenei.

Las autoridades declararon feriado ayer y hoy, para facilitar la participación en las honras fúnebres. Teherán lo considera una demostración de fuerza en plena negociación diplomática con Estados Unidos tras la firma el mes pasado de un acuerdo para poner fin al conflicto.

Con motivo de este homenaje, el centro de Teherán se convirtió en una fortaleza, con numerosos controles policiales.

Cientos de personas hicieron fila desde el viernes por la noche frente a la Mosalá, con la esperanza de ser las primeras en acceder. Siguiendo la tradición chiita, muchos se golpean el pecho en señal de duelo.

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“Los asesinos (de Jamenei) deben ser castigados”, declaró un hombre de 38 años que se identificó como Miremadi mientras asistía a las oraciones.

“Estamos aquí para mostrar al mundo que apoyamos nuestra revolución y a nuestro líder, y exigimos venganza por la sangre de nuestros seres queridos”, dijo Bakand, una mujer de 39 años.

El cortejo fúnebre recorrerá las calles de Teherán y luego pasará por varias ciudades iraníes y dos santuarios chiitas en Irak antes del entierro, el jueves 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, de donde era Jamenei.

Con Hamas y Hezbollah

Bajo Alí Jamenei, Irán brindó durante años apoyo a grupos armados de toda la región, entre ellos el movimiento palestino HamAs y el libanés Hezbollah.

El jefe del comité político de Hamas, Mohamed Darwish, se reunió con Qalibaf durante su visita. Para recibir a iraníes de todo el país, se instalaron más de 400 carpas de la Media Luna Roja iraní en un gran parque de la capital. Se dispusieron camiones cisterna, listos para refrescar a la multitud ante temperaturas que se espera que superen los 35°C.

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