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El Ballet Folklórico Nacional se presenta en el teatro Mercedes Sosa, con entrada libre y gratuita

Se hará un recorrido por los bailes tradicionales identitarios de distintas regiones. Repaso de la historia argentina federal a través de sus danzas.

DE TODO EL PAÍS. El Ballet Folklórico Nacional recrea coreografías de danzas de todas las regiones argentinas.
DE TODO EL PAÍS. El Ballet Folklórico Nacional recrea coreografías de danzas de todas las regiones argentinas.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

Varios aniversarios se celebran hoy en simultáneo: los 210 años de la Declaración de la Independencia; los 91 años del nacimiento de Mercedes Sosa y los 36 años del debut del Ballet Folklórico Nacional, una inspiración de los míticos Santiago Ayala (“El Chúcaro”) y Norma Viola.

En los tres casos, se termina festejando lo mismo: la identidad argentina expresada en varios trazos y manifestaciones, como son la formalidad legal, el canto popular y la danza identitaria que, en conjunto, reúnen las múltiples personalidades de un mismo país.

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El Ballet mostrará esa diversidad hoy, desde las 20, en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en una función única y con entrada libre y gratuita que se anuncia como “una oportunidad para disfrutar del talento, la música y las danzas que representan la cultura de nuestro país”.

Dirigida por Glenda Casaretto y con Fernando Muñoz como subdirector, la formación está integrada por 43 bailarines de diferentes provincias del país (en este momento, no hay tucumanos en el grupo, pero en otros años sí los hubo) y tiene como asistentes coreográficos y artísticos a Soledad Buss, Juan Paulo Horvath y Eduardo Virasoro. Esta noche, sobre el escenario estará casi todo el elenco, pero la delegación suma 67 personas con el equipo técnico, administrativo, de producción y vestuaristas.

“El 9 de julio de 1990 fue la primera función del Ballet Folklórico Nacional en el Teatro Colón, resultado de sueño del Chúcaro y de Norma de poder conformar un organismo oficial que represente a nuestra cultura federal a través de la danza folclórica argentina. Es más que emotivo y sumamente significativo festejarlo hoy en Tucumán”, señala Casaretto.

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El federalismo se manifiesta en “la diversidad de integrantes que tiene el Ballet y, a nivel artístico, en plasmarla en el escenario de la forma más pura que podamos hacer”, afirma Muñoz. Por eso, el espectáculo de esta noche estará conformado por “cuadros de baile de todas las regiones e históricos de nuestros maestros, porque tratamos de pensar las funciones de manera que la gente pueda disfrutar íntegramente del repertorio, enriquecer la escena y que el público se sienta contenido en todos los sentidos”, agrega.

Clásico y actual

El repertorio abarca tanto lo clásico (el cierre será con “Juegos pampeanos”, un coreografía de Ayala que “un cuadro muy fuerte, de los más representativos que hacemos”, define Muñoz) como lo contemporáneo, siempre desde una mirada que alcanza a todo el territorio argentino.

“Es un recorrido federal y por la historia nacional. Pero entendido como una historia en el acá; siempre la pensamos desde lo lejos, pero nuestra idea gira alrededor de lo que pasó cerquita y de lo que estamos pisando, porque lo que estamos haciendo va a ser un antecedente para lo que va a venir, algo que tenemos que dejar plasmado para las futuras generaciones. Como elenco estable tenemos un compromiso fuertísimo en gestionar cultura. Todo lo que hacemos y pensamos lo plasmamos para dejar nuestra marca en lo más alto”, remarca el subdirector.

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Casaretto aporta que “la cultura y el arte son absolutamente dinámicos, y en ese sentido la danza también lo es”. “Han pasado ya varias generaciones por el Ballet y cada una ha aportado muchísimo, desde el conocimiento y abordaje del folclore, desde la producción, desde el trabajo técnico específico del lenguaje y desde lo educativo, porque tenemos profesionales capacitadores y formadores. Hay muchos intérpretes que no solo son bailarines, sino que son excelentes coreógrafos. Nuestro elenco utiliza ese talento para crear obras que son propias de nosotros y son puestas en la escena”, puntualiza la directora.

Antes de comenzar el ensayo general del grupo para conocer el escenario y recorrerlo en su despliegue coreográfico, ayer por la tarde, recibieron la visita del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, presente en Tucumán para los actos oficiales que encabezó el presidente Javier Milei. El funcionario no aceptó ser entrevistado por LA GACETA.

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