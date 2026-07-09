El Ballet Folklórico Nacional se presenta en el teatro Mercedes Sosa, con entrada libre y gratuita

“Es un recorrido federal y por la historia nacional. Pero entendido como una historia en el acá; siempre la pensamos desde lo lejos, pero nuestra idea gira alrededor de lo que pasó cerquita y de lo que estamos pisando, porque lo que estamos haciendo va a ser un antecedente para lo que va a venir, algo que tenemos que dejar plasmado para las futuras generaciones. Como elenco estable tenemos un compromiso fuertísimo en gestionar cultura. Todo lo que hacemos y pensamos lo plasmamos para dejar nuestra marca en lo más alto”, remarca el subdirector.