Guillermo Selci: “Si no ofende a nadie, no es humor negro”

El Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) se transformó en espacio de referencia para el stand up, y Guillermo Selci cancela su deuda con ese lugar esta noche, a las 21.30, cuando se presente por primera vez con su espectáculo “Selci vs Maverick”.
El humorista es uno de los de más experiencia en el país y con proyección internacional, y compartió escenarios con cómicos de todo el país, aunque con un estilo propio y distintivo que reivindica en el diálogo con LA GACETA.
- Tu humor se anuncia como ácido y negro, ¿por qué?
- Básicamente se enfoca en temas en los que no está permitido reírse. Si no ofende a nadie, no es humor negro.
- ¿Cuáles son los límites que te ponés al hacer reír?
- Creo que el humor no tiene límites, tiene contextos. No es lo mismo un teatro o un sótano de comedia, que la mesa de Mirtha Legrand. En un lado, lo que digas puede ser un chistazo y en otro, un desubique total. El primer trabajo del comediante es generar ese contexto para que la cosa fluya e ir cayendo más abajo en conexión con el público.
- En tu recorrido en el género, das cursos, además. ¿Cómo se enseña el stand up?
- Lo que se enseña es la técnica para armar chistes y hacer una base para subirse al escenario. El resto es camino del comediante, cada uno hace su propia carrera. Como profesor solo puedo enseñarle las herramientas y los trucos para potenciarlo; después es todo práctica.
- ¿De qué forma evolucionó el género en estas dos décadas en que estás sobre el escenario?
- Antes, cuando empezabas en esto, todos los referentes de la comedia eran yanquis, ingleses, escoceses, etcétera. Hoy los principales referentes de la comedia son locales. Los comediantes empiezan con un camino mucho más allanado y hay muchos bares de comedia para empezar; antes ni existía ese concepto.
- ¿Qué situaciones te atraen como material para el armado de tus rutinas?
- Desconozco, siempre la vida te interrumpe con cosas inesperadas, con las que se te van ocurriendo chistes que sirven de exorcismo. Una muerte, una catástrofe, nunca sabés de donde va a surgir la comedia.