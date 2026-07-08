Seguridad

Tucumán desplegó un operativo con 2.000 policías para reforzar la seguridad durante el 9 de Julio

El lanzamiento se realizó en el autódromo del Parque 9 de Julio. Participan efectivos de distintas áreas de la Policía y del Servicio Penitenciario.

Tucumán desplegó un operativo con 2.000 policías para reforzar la seguridad durante el 9 de Julio
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán desplegó este miércoles a 2.000 policías en la provincia para reforzar la seguridad y prevención durante los actos del 9 de Julio.
  • El operativo, lanzado en el autódromo del Parque 9 de Julio por el ministro de Seguridad, suma a fuerzas especiales, policía motorizada y personal del Servicio Penitenciario.
  • El despliegue busca garantizar la tranquilidad en los festejos patrios y establecer un esquema preventivo coordinado de alta visibilidad para futuros eventos masivos.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Tucumán puso en marcha este miércoles un amplio operativo de seguridad con el despliegue de 2.000 efectivos policiales que estarán afectados a los controles y la prevención durante las actividades previstas por el Día de la Independencia.

El lanzamiento del dispositivo se realizó en el autódromo del Parque 9 de Julio y fue encabezado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien estuvo acompañado por el jefe de Policía, Joaquín Girvau; el subjefe, Roque Yñigo; el director del Servicio Penitenciario, Ramón Quinteros; y el subdirector, Diego Leal.

Del operativo participan efectivos de distintas dependencias de la Policía de Tucumán, entre ellas la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOMT), el Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) y la Dirección General de Fuerzas Especiales, además de otras unidades que reforzarán la presencia en distintos puntos de la provincia.

También se sumó personal del Servicio Penitenciario de Tucumán, con agentes pertenecientes a áreas como el Departamento de Operaciones Penitenciarias (DEOP) y el Grupo de Apoyo para Intervenciones Rápidas (GAIR).

Las autoridades informaron que 2.000 policías ya fueron afectados al operativo, que busca garantizar la seguridad, reforzar la prevención y brindar cobertura durante los actos oficiales y el resto de las actividades programadas en la provincia por el 9 de Julio.

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