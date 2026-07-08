Tucumán desplegó un operativo con 2.000 policías para reforzar la seguridad durante el 9 de Julio

El lanzamiento del dispositivo se realizó en el autódromo del Parque 9 de Julio y fue encabezado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien estuvo acompañado por el jefe de Policía, Joaquín Girvau; el subjefe, Roque Yñigo; el director del Servicio Penitenciario, Ramón Quinteros; y el subdirector, Diego Leal.