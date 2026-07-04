EspectáculosGuía para salir

La producción local abarca textos breves y la revisión de un clásico universal

Los Tucu Teatro estrena “Experiencia 120”, con tres obras cortas dirigidas por Emanuel Lobo

UNIPERSONAL. Guillermo Montilla Santillán reinterpreta “Hamlet”.
UNIPERSONAL. Guillermo Montilla Santillán reinterpreta “Hamlet”.
Hace 7 Hs

“Experiencia 120’” es una nueva propuesta escénica que llegará hoy a la provincia, en un formato que -durante dos horas- alternará tres planteos teatrales cortos (de entre 15 y 20 minutos de duración cada una) con la posibilidad de consumir bebidas en los intermedios entre cada función.

La iniciativa de Los Tucu Teatro se estrenará esta noche, a las 20 y como una avant premier, en el bar Tenés Razón (Buenos Aires 484). La grilla será abierta por “Novios por internet” (con las actuaciones de Paulina Salinas y Emiliano Murga); seguida por “Novia en fuga” (con Gabriela Morales) a las 20.40; y con el cierre desde las 21.20 con “El casting de Don Zenón” (unipersonal a cargo de Ignacio López); las entradas se pueden comprar individualmente según la obra. En todas las puestas, la dirección es de Emanuel Lobo.

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“NOVIA EN FUGA”. Gabriela Morales, en “Experiencia 120’”. “NOVIA EN FUGA”. Gabriela Morales, en “Experiencia 120’”.

También a las 20, en Sala Ross (Laprida 135) será la segunda función de “Microescenas”, con tres textos que se realizarán en distintos espacios de ese teatro y con diferentes elencos, dirigidos por Vivi Perea, y con María Virginia Morán, Rocío del Puerto, Lara Morales, Diego Gil, Gero Mohedano y Flor Melano, entre otros, en “Antes del silencio”, “Cirque du Estocolmo” y “Altillo”.

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A las 20.30, en el espacio cultural La Paloma (Santiago del Estero 1352) se repondrá “La sexualidad de Sandra”, un texto del cordobés Maximiliano Gallo dirigido por Facundo Vega Ancheta y con Mica Gramajo López y Maximiliano San Juan. La trama sigue a Clara y Férula durante un encuentro en una plaza, donde reflexionan sobre los vínculos, los deseos, la búsqueda de la identidad y los desafíos del amor.

“Hamlet - versión para un actor (de reparto)” contempla la mirada que Guillermo Montilla Santillán hace del clásico de William Shakespeare atravesado por la crudeza y el detalle de un unipersonal que invita a una experiencia íntima donde el público vive de cerca el derrumbe de un reino. A las 21 habrá una nueva función en Casa Barda (Córdoba 284).

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En simultáneo volverá a escena en Casa La Rosalba (Yerba Buena, en la zona del Cristo, dirección exacta por mensaje privado al elenco) “Cabras no caballos”, con Sandra Pérez Luna y Yoca Gil dirigidas por Verónica Pérez Luna, en la recuperación de fragmentos de su historia familiar a partir de los recuerdos de bailes y poesías que se transmitían de generación en generación.

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