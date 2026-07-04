La producción local abarca textos breves y la revisión de un clásico universal

La iniciativa de Los Tucu Teatro se estrenará esta noche, a las 20 y como una avant premier, en el bar Tenés Razón (Buenos Aires 484). La grilla será abierta por “Novios por internet” (con las actuaciones de Paulina Salinas y Emiliano Murga); seguida por “Novia en fuga” (con Gabriela Morales) a las 20.40; y con el cierre desde las 21.20 con “El casting de Don Zenón” (unipersonal a cargo de Ignacio López); las entradas se pueden comprar individualmente según la obra. En todas las puestas, la dirección es de Emanuel Lobo.