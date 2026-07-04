La producción local abarca textos breves y la revisión de un clásico universal

“Experiencia 120’” es una nueva propuesta escénica que llegará hoy a la provincia, en un formato que -durante dos horas- alternará tres planteos teatrales cortos (de entre 15 y 20 minutos de duración cada una) con la posibilidad de consumir bebidas en los intermedios entre cada función.
La iniciativa de Los Tucu Teatro se estrenará esta noche, a las 20 y como una avant premier, en el bar Tenés Razón (Buenos Aires 484). La grilla será abierta por “Novios por internet” (con las actuaciones de Paulina Salinas y Emiliano Murga); seguida por “Novia en fuga” (con Gabriela Morales) a las 20.40; y con el cierre desde las 21.20 con “El casting de Don Zenón” (unipersonal a cargo de Ignacio López); las entradas se pueden comprar individualmente según la obra. En todas las puestas, la dirección es de Emanuel Lobo.
También a las 20, en Sala Ross (Laprida 135) será la segunda función de “Microescenas”, con tres textos que se realizarán en distintos espacios de ese teatro y con diferentes elencos, dirigidos por Vivi Perea, y con María Virginia Morán, Rocío del Puerto, Lara Morales, Diego Gil, Gero Mohedano y Flor Melano, entre otros, en “Antes del silencio”, “Cirque du Estocolmo” y “Altillo”.
A las 20.30, en el espacio cultural La Paloma (Santiago del Estero 1352) se repondrá “La sexualidad de Sandra”, un texto del cordobés Maximiliano Gallo dirigido por Facundo Vega Ancheta y con Mica Gramajo López y Maximiliano San Juan. La trama sigue a Clara y Férula durante un encuentro en una plaza, donde reflexionan sobre los vínculos, los deseos, la búsqueda de la identidad y los desafíos del amor.
“Hamlet - versión para un actor (de reparto)” contempla la mirada que Guillermo Montilla Santillán hace del clásico de William Shakespeare atravesado por la crudeza y el detalle de un unipersonal que invita a una experiencia íntima donde el público vive de cerca el derrumbe de un reino. A las 21 habrá una nueva función en Casa Barda (Córdoba 284).
En simultáneo volverá a escena en Casa La Rosalba (Yerba Buena, en la zona del Cristo, dirección exacta por mensaje privado al elenco) “Cabras no caballos”, con Sandra Pérez Luna y Yoca Gil dirigidas por Verónica Pérez Luna, en la recuperación de fragmentos de su historia familiar a partir de los recuerdos de bailes y poesías que se transmitían de generación en generación.