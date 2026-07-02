Teatro en el Museo Folklórico: “Haydee. Todas mis versiones” evoca a Mercedes Sosa

La propuesta aborda un recorrido escénico inspirado en diferentes momentos de la vida de Mercedes Sosa, desde sus inicios en el norte argentino con el apodo que eligió para debutar en radio, hasta su consagración como referente cultural internacional y reconocida como “la voz de Latinoamérica”. “Viajamos a través de cuadros coreográficos, relatos teatrales y la reinterpretación de su repertorio musical. La escena reconstruye su primera aparición, su vínculo con la identidad popular y el auge de su carrera, su compromiso social, el exilio durante la dictadura militar y su regreso como símbolo de resistencia y esperanza”, detallan las directoras.