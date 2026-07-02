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Teatro en el Museo Folklórico: “Haydee. Todas mis versiones” evoca a Mercedes Sosa

Entrada libre y gratuita.

Teatro en el Museo Folklórico: “Haydee. Todas mis versiones” evoca a Mercedes Sosa
Hace 4 Hs

Con la dirección y dramaturgia de Ana Sofía Alarcón y Gabriel Cejas y las actuaciones de Victoria Maroglio y Victoria Ramos, hoy a las 20.30 se presentará “Haydee. Todas mis versiones”, en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565), con entrada libre y gratuita.

La propuesta aborda un recorrido escénico inspirado en diferentes momentos de la vida de Mercedes Sosa, desde sus inicios en el norte argentino con el apodo que eligió para debutar en radio, hasta su consagración como referente cultural internacional y reconocida como “la voz de Latinoamérica”. “Viajamos a través de cuadros coreográficos, relatos teatrales y la reinterpretación de su repertorio musical. La escena reconstruye su primera aparición, su vínculo con la identidad popular y el auge de su carrera, su compromiso social, el exilio durante la dictadura militar y su regreso como símbolo de resistencia y esperanza”, detallan las directoras.

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“El Museo Folklórico vuelve a abrir sus puertas para una nueva presentación de esta obra que invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y la historia reciente”, se señala en la convocatoria.


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