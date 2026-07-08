Diario de viaje: la foto que no pidió un periodista, sino un chico de cinco o seis años

Resumen para apurados
- El periodista Bruno Farano se fotografió con el exarquero Carlos Navarro Montoya en un hotel de Atlanta durante el Mundial, motivado por su admiración de la infancia.
- De niño, el cronista imitaba los movimientos del arquero de Boca. Tras 30 años, ambos se cruzaron de manera casual mientras realizaban coberturas de prensa en el torneo.
- El encuentro destaca cómo las coberturas deportivas internacionales propician momentos de profunda conexión personal y nostalgia que trascienden el análisis del juego.
Hay personas que uno parece conocer dos veces en la vida. La primera, sin darse cuenta; y la segunda, muchos años después.
La primera vez que vi a Carlos Fernando Navarro Montoya yo habría tenido cinco o seis años. Fue sentado frente a un televisor, cuando recién comenzaba a entender (y a sentir) lo que era el fútbol, en una época en la que los partidos por TV llegaban a Tucumán a cuentagotas. Los juegos que se veían eran, casi siempre, los de Boca o los de River. Y en aquel Boca que dirigía Óscar Tabárez había un arquero que parecía ocupar toda el área.
Tenía el pelo largo, jugaba adelantado, usaba looks bien llamativos para una época en la que los arqueros solamente utilizaban un buzo gris o negro, pero sobre todo atajaba distinto.
Y para un chico que recién empezaba a enamorarse del fútbol, era imposible no querer parecerse un poco a él. Así que hice lo que hacen casi todos los chicos: lo imité.
Me ponía una peluca, me calzaba un buzo de arquero e intentaba copiar cada movimiento que veía por televisión. Sí; durante un tiempo, quise ser Navarro Montoya.
Pasaron más de 30 años, miles de partidos y de vivencias; casi toda una vida. Y este Mundial terminó cruzando nuestros caminos en el lobby de un hotel de Atlanta.
Él cubre la Copa del Mundo para Radio Nacional y yo llegué hasta acá para contar la campaña de la Selección en LA GACETA.
Charlamos unos minutos de fútbol, de arqueros y del Mundial mientras sus compañeros cargaban las valijas en una camioneta para partir rumbo a Kansas City, el sitio en el que la “Scaloneta” intentará escribir una página más. Fue una conversación completamente normal, casual… O casi.
Porque mientras hablaba con él, una parte de mi cabeza estaba en otro lugar. Volvió al living de mi casa, en donde veía los partidos junto a mi papá. A esa pelota que nunca se despegaba de mis pies, a ese chico que esperaba el fin de semana para ponerse un buzo de arquero e imaginar que defendía un arco como el “Mono”.
Supongo que eso tienen algunos encuentros. No te llevan a otro lugar sino que te trasladan a otro tiempo.
Cuando terminamos de charlar le pedí una foto, algo que casi nunca hago. Es más, durante mi carrera como periodista me crucé con muchos famosos de los cuales no tengo registros fotográficos. Incluso en este Mundial me topé con muchísimas personas conocidas, pero nunca sentí la necesidad.
Sin embargo esta vez fue distinto. No era una foto para el periodista, sino para ese chico de cinco o seis años que alguna vez creyó que podía parecerse al “Mono”.
Mientras caminaba rumbo al lobby del hotel para sentarme a escribir, pensé que el Mundial también te da este tipo de regalos. Son esos premios que no aparecen en el fixture ni figuran en las estadísticas. Se trata de esos que duran apenas unos minutos, pero son capaces de recorrer más de 30 años de recuerdos en un instante.
Fue justo en ese momento cuando entendí que viajar miles de kilómetros también puede servir para descubrir que, a veces, el camino más corto hacia la infancia pasa por el lobby de un hotel.