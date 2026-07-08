Diario de viaje: la foto que no pidió un periodista, sino un chico de cinco o seis años

La primera vez que vi a Carlos Fernando Navarro Montoya yo habría tenido cinco o seis años. Fue sentado frente a un televisor, cuando recién comenzaba a entender (y a sentir) lo que era el fútbol, en una época en la que los partidos por TV llegaban a Tucumán a cuentagotas. Los juegos que se veían eran, casi siempre, los de Boca o los de River. Y en aquel Boca que dirigía Óscar Tabárez había un arquero que parecía ocupar toda el área.