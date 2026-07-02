Diario de viaje: el partido que más necesitaba no estaba en el calendario

Sólo que esta vez el calendario me encontró a más de 6.000 kilómetros de Tucumán. En Miami y cubriendo un Mundial, pensé que iba a extrañar esa costumbre. Hasta que apareció una invitación inesperada. Un partido de fútbol 8, con argentinos, uruguayos, colombianos y otros tantos que se fueron sumando a partir de una invitación de boca en boca. Incluso el folclorista Christian Herrera también cambió el escenario por una cancha sintética y una pelota.