Diario de viaje: En cada aeropuerto hay un agente de seguridad esperando a Matías

Mi historial con la seguridad aeroportuaria, en cambio, tiene una dosis mucho más baja de adrenalina. La única vez que tuve un inconveniente fue por culpa del mate. Llegué al control con el termo lleno y un agente me explicó, muy amablemente, que no podía pasar con agua caliente por el escáner. Me hizo vaciar el termo, crucé el control y lo volví a llenar del otro lado.