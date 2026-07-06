Diario de viaje: una hora de espera, una tormenta y la advertencia por el combustible: así fue el vuelo más largo del Mundial en Estados Unidos
El viaje de Miami a Atlanta debía durar dos horas y veinte, pero terminó extendiéndose por más de cuatro entre demoras en la pista, un intenso temporal y la posibilidad de aterrizar en otro aeropuerto.
Resumen para apurados
- Un periodista de LA GACETA sufrió demoras de más de cuatro horas en un vuelo de Miami a Atlanta debido a tormentas y bajo combustible durante la cobertura del Mundial en EE. UU.
- El vuelo de dos horas se duplicó por vientos en pista y un temporal en Atlanta, lo que obligó a realizar órbitas de espera y alertar sobre el límite de combustible disponible.
- Este caso evidencia los desafíos logísticos y climáticos que enfrentan los equipos de prensa y los hinchas que se trasladan entre las sedes del Mundial en Estados Unidos.
Hay una sensación bastante particular que sólo conocen quienes viajan seguido en avión. La de mirar por la ventanilla, tratar de ver la ciudad en la que vas a aterrizar y descubrir que todavía falta quién sabe cuánto tiempo para llegar. Eso nos pasó cuando viajábamos desde Miami a Atlanta.
En los papeles iba a ser un vuelo bastante sencillo, como casi todos los que tuvimos desde que llegamos a Estados Unidos. Poco más de dos horas en el aire, un café a bordo, mientras veíamos el partido entre Francia y Paraguay, y llegar con tiempo para instalarse antes de empezar una nueva etapa de la cobertura. Pero “los papeles”, muchas veces, sirven de poco.
El primer aviso llegó cuando ya estábamos arriba del avión. Las puertas se habían cerrado y las azafatas ya habían dado la tradicional charla previa al vuelo, pero la nave no se movía. Pasaron varios minutos, que en ese momento no me habían parecido tantos por el ritmo atrapante del partido; hasta que el comandante habló.
Había mucho viento, y eso impedía el despegue. Además, demasiados aviones esperando su turno. Había que seguir esperando.
Los minutos empezaron a pasar con esa mezcla de resignación e incertidumbre que se vive encerrado en un avión. Uno mira el reloj, vuelve a mirar por la ventanilla y escucha conversaciones que empiezan siempre igual. “¿Qué pasa?”. Pero nadie sabe demasiado.
Después de casi una hora inmóviles llegó otra explicación. Como el retraso había sido mayor al previsto, el plan de vuelo original ya no era válido y había que cargar uno nuevo antes de despegar.
Recién entonces los motores aceleraron de verdad y todo fue viento en popa durante la primera hora de viaje. Parecía que lo peor había pasado. Pero no, nada que ver.
Cuando ya faltaba poco para llegar, el comandante volvió a tomar el micrófono. Explicó que Atlanta estaba bajo una tormenta tan intensa que ningún avión podía aterrizar. La instrucción que le había llegado desde la torre de control era simple: esperar.
Pero esperar en el aire se siente muy diferente a esperar en tierra. Francia ya había eliminado a Paraguay y no había ningún partido que pudiera distraerme. En la pantalla de mi asiento, me puse a seguir el recorrido del avión y comprobé que estábamos dibujando enormes óvalos sobre el cielo. Una vuelta, después otra y otra más.
Mientras tanto, Atlanta seguía ahí; a unas 100 millas de distancia, de acuerdo a la información que entregaba el navegador.
Pasaron unos minutos y el siguiente anuncio fue el único que cambió el clima dentro de la cabina. El comandante explicó que el combustible empezaba a ser un factor determinante y que, si la tormenta no cedía pronto, habría que desviarse hacia otro aeropuerto. “No nos queda mucho combustible para seguir esperando en el aire”, o algo así, fueron sus palabras.
En ese instante todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Ya nadie preguntaba cuánto faltaba; la pregunta pasó a ser otra. “¿Dónde vamos a terminar?”
Por suerte, la respuesta llegó unos minutos más tarde. El frente de tormenta empezó a abrirse, recibimos autorización para iniciar el descenso y, finalmente, las ruedas tocaron la pista de Atlanta. El reloj marcaba las 20.20.
Habíamos tardado cuatro horas y veinte minutos en completar un vuelo que debía durar apenas dos horas y veinte. Una hora esperando para despegar y otra hora dando vueltas en el cielo.
En una cobertura como la de un Mundial uno aprende que los partidos duran 90 minutos. Los viajes, en cambio, pueden durar lo que el clima y el destino decidan.