Diario de viaje: una hora de espera, una tormenta y la advertencia por el combustible: así fue el vuelo más largo del Mundial en Estados Unidos

En los papeles iba a ser un vuelo bastante sencillo, como casi todos los que tuvimos desde que llegamos a Estados Unidos. Poco más de dos horas en el aire, un café a bordo, mientras veíamos el partido entre Francia y Paraguay, y llegar con tiempo para instalarse antes de empezar una nueva etapa de la cobertura. Pero “los papeles”, muchas veces, sirven de poco.