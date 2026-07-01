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Diario de viaje: la "trampita" del agua que aprendimos en un restaurante de Miami

Un mozo nos explicó un código que muchos turistas desconocen: en varios restaurantes hay agua de cortesía y agua mineral con cargo. Si no preguntás cuál te están ofreciendo, la sorpresa puede aparecer recién cuando llega la cuenta.

LA GACETA, EN MIAMI. Cada ciudad (y cada bar) tiene sus códigos.
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Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Periodistas de LA GACETA descubrieron este lunes en Miami que los restaurantes cobran el agua embotellada si el turista no pide la de cortesía, para evitar gastos extra.
  • Durante la cena, una moza ofreció agua y los cronistas aceptaron sin preguntar, enterándose del cobro al recibir la cuenta y tras la explicación de otro mozo al día siguiente.
  • Esta experiencia sirve como consejo útil para futuros turistas en EE. UU., destacando la importancia de conocer los códigos y costumbres locales para evitar cargos inesperados.
Resumen generado con IA

No fue el tránsito, tampoco el calor y ni el español que volvió a escucharse en cada esquina. La primera lección que nos dio Miami llegó sentados en la mesa de un restaurante, el lunes por la noche mientras veíamos Países Bajos-Marruecos.

Habíamos pedido una picada para compartir. Mientras yo escuchaba un audio en el teléfono, la moza se acercó y, en español, hizo una pregunta rápida. “¿Quieren agua?”, dijo y Matías (Auad) respondió que sí.

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La conversación siguió, la cena también, vimos los penales y presenciamos cómo los argentinos celebraban la caída de la selección neerlandesa. Hasta que llegó la cuenta.

Recién ahí descubrimos que aquel "sí" también tenía precio. Al principio pensamos que simplemente habíamos tenido mala suerte. Hasta que al día siguiente, otro mozo repitió esa pregunta en otro restaurante y, ante nuestra consulta, nos explicó que existe una pequeña diferencia que los turistas casi nunca conocen.

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En muchos bares de Miami, cuando ofrecen agua, hay dos opciones. Está el agua mineral, con o sin gas, que se cobra; y el "agua de la casa", que no tiene costo.

El detalle es que, si el cliente no pregunta cuál le están ofreciendo, muchas veces llega directamente la botella paga.

No es una estafa, ni una ilegalidad; es, simplemente, una de esas reglas que nadie te explica hasta que la aprendés por las malas.

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Viajar también consiste en eso. En descubrir cómo funciona una propina, en entender el transporte, en aprender que un café puede servirse de maneras muy distintas según la ciudad y, desde ahora, en incorporar una nueva pregunta antes de responder que sí. “¿Es agua mineral o agua de la casa?”

Probablemente no cambie el viaje, pero sí puede evitar que el próximo vaso de agua termine siendo bastante más caro de lo que uno imaginaba. De paso, confirma algo que los viajes enseñan una y otra vez: cada ciudad tiene sus códigos. Algunos están escritos en los mapas, mientras que otros aparecen, silenciosamente, en la última línea de la cuenta.

AGENCIA ALAS TURISMO El equipo periodístico de LA GACETA viaja seguro por la ruta mundialista gracias a Alas Turismo. Planifica tu próximo viaje con Franco Ponce y el equipo de expertos.
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