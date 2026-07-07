De la angustia a la locura total: las tremendas reacciones de Tevez y el "Kun" Agüero a la épica remontada de la Selección ante Egipto

En el set de televisión, la reacción de las leyendas albicelestes fue demoledora: el Kun se tomó la cara con ambas manos en un gesto de pura desesperación, mientras que el Apache quedó completamente congelado, inmóvil y con la mirada perdida en la nada. El relator Sebastián "Pollo" Vignolo narró el fallo en medio de un silencio sepulcral que reflejó a la perfección el desconcierto generalizado. Para el capitán argentino, se trató de su cuarto penal fallado en la historia de los Mundiales (sobre ocho intentos) y el segundo de esta edición, repitiendo el mismo poste que contra Austria en la fase de grupos.