De la angustia a la locura total: las tremendas reacciones de Tevez y el "Kun" Agüero a la épica remontada de la Selección ante Egipto
Los exdelanteros de la "Albiceleste" pasaron del sufrimiento absoluto en el streaming de ESPN por el penal errado de Messi y el 2-0 en contra, al descontrol total con la ráfaga goleadora de la "Scaloneta" en el cierre. "Vivieron el partido como dos hinchas más", describieron tras el pase a cuartos de final.
Resumen para apurados
- Argentina clasificó a cuartos del Mundial 2026 en Atlanta al vencer 3-2 a Egipto, desatando la locura de Tevez y Agüero en vivo por ESPN tras remontar un resultado adverso.
- Tras estar 2-0 abajo y con un penal errado de Messi, la Selección revirtió el partido con goles de Romero, Messi y Fernández, contagiando su agónico desahogo a los comentaristas.
- Con este pase, la Selección espera rival en cuartos entre Colombia y Suiza, mientras Lionel Messi se consolida como el máximo goleador en lo que va del torneo mundialista.
La selección argentina protagonizó un triunfo cinematográfico en Atlanta para sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado nacional estuvo 2-0 abajo, convivió de cerca con el fantasma de la eliminación prematura y encima Lionel Messi falló un penal clave en la primera mitad. Sin embargo, la "Scaloneta" reaccionó a puro coraje sobre el cierre del tiempo reglamentario para dar vuelta la historia con un agónico 3-2. En vivo en ESPN Mundial, Carlos Tevez y Sergio “Kun” Agüero vivieron cada sacudida del marcador con la misma intensidad y sufrimiento que cualquier argentino frente a la pantalla.
CARLITOS NO LO PODÍA CREER... La reacción de Tevez al 1-0 de Egipto ante Argentina en los 8vos de final del Mundial.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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El primer cachetazo de la tarde llegó apenas a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Yaser Ibrahim puso en ventaja a los africanos con un cabezazo letal. De inmediato, las cámaras del canal enfocaron la ubicación de los comentaristas estrellas: la cara de Tevez lo decía todo. El exdelantero de Boca, estupefacto, miraba fijo la pantalla sin poder creer cómo el equipo de Lionel Scaloni quedaba contra las cuerdas y sin respuestas claras en el arranque del partido.
El penal errado y un silencio ensordecedor
Pocos minutos después, una dura falta dentro del área sobre Nicolás Tagliafico encendió la ilusión del empate desde los doce pasos. Pero el destino tenía preparado otro trago amargo: el arquero Mostafa Shobeir adivinó la intención de la "Pulga" y le desvió el remate cruzado.
EL KUN SE AGARRÓ LA CARA Y CARLITOS SE QUEDÓ QUIETO: así reaccionaron Agüero y Tevez al penal errado de Leo Messi ante Egipto.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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En el set de televisión, la reacción de las leyendas albicelestes fue demoledora: el Kun se tomó la cara con ambas manos en un gesto de pura desesperación, mientras que el Apache quedó completamente congelado, inmóvil y con la mirada perdida en la nada. El relator Sebastián "Pollo" Vignolo narró el fallo en medio de un silencio sepulcral que reflejó a la perfección el desconcierto generalizado. Para el capitán argentino, se trató de su cuarto penal fallado en la historia de los Mundiales (sobre ocho intentos) y el segundo de esta edición, repitiendo el mismo poste que contra Austria en la fase de grupos.
El panorama se volvió aún más negro en el complemento cuando, a los 22 minutos, Mostafa Ziko decoró una réplica fulminante para estampar el 2-0 a favor de los "Faraones". La eliminación parecía juzgada, pero la mística de este plantel apareció justo a tiempo.
El estallido y el descontrol con los goles de la victoria
A los 34 de la segunda mitad, Cristian “Cuti” Romero metió un frentazo salvador tras un centro de Messi para poner el 1-2 y devolverle el alma al cuerpo a todo el país. Apenas cuatro minutos después, a los 38, el propio Messi capturó un rebote en el área chica y sacó un bombazo inatajable para cobrarse revancha ante Oufa: un 2-2 que hizo detonar el estudio de televisión. El Kun, Carlitos y Vignolo saltaron de sus asientos completamente enloquecidos, gritando el gol como niños en una escena idéntica a la que se replicaba en cada casa de la Argentina.
¡COMO EN TODAS LAS CASAS DE ARGENTINA! ¡EL POLLO, EL KUN Y CARLITOS ENLOQUECIERON CON EL GOL DE LEO MESSI PARA EL EMPATE ANTE EGIPTO!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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“¡Vamos! ¡Gol de Leo, Pollo, vamos!”, se llegó a escuchar en la transmisión en medio de los gritos desbordados de los exfutbolistas por el tremendo desahogo.
Pero la épica de la "Scaloneta" guardaba un capítulo definitivo. Cuando transcurría el minuto 93, Enzo Fernández conectó de cabeza un envío llovido de Lautaro Martínez para firmar el 3-2 final. Allí se desató el descontrol absoluto: el Pollo, el "Kun" y Tevez festejaron el gol agónico saltando y abrazándose en un festejo desaforado que borró de un plumazo todas las angustias acumuladas durante la tarde.
¡¡DESCONTROL TOTAL DEL POLLO, EL KUN Y TEVEZ CON EL AGÓNICO GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA ANTE EGIPTO!! ¡LA SCALONETA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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Con este agónico triunfo, Argentina sacó pasaje directo a los cuartos de final. Messi, por su parte, estiró su récord histórico a 31 presencias mundialistas y alcanzó los 8 goles en la actual competencia, liderando la tabla de artilleros por encima de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ahora, el combinado nacional descansará a la espera de su próximo rival, el cual saldrá del ganador de la llave entre Colombia y Suiza.