Diario de viaje: La rutina más difícil de un Mundial es adaptarse para volver a empezar

Uno tarda varios días en descubrir en dónde tomar un café sin perder tiempo, cuál es el camino más rápido para ir a un entrenamiento, al centro de prensa o al estadio. Dónde comprar una botella de agua, qué aplicación conviene usar para moverse o qué lugar “no te deja a gamba” cuando volvés a las 11 de la noche con hambre y sin ganas de pensar.