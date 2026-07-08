Vigilia por el 9 de Julio: cómo son los cortes de tránsito y el operativo con más de 2.000 policías

La Policía de Tucumán puso en marcha este miércoles un amplio operativo de seguridad con motivo de la vigilia por el 9 de Julio y los festejos que se realizarán en la plaza Independencia y la Casa Histórica. El dispositivo incluye cortes de tránsito escalonados, un extenso vallado en el microcentro y el despliegue de más de 2.000 efectivos para garantizar el normal desarrollo de las actividades.