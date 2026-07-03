Eliminar las PASO, la primera gran misión de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

La iniciativa es impulsada especialmente por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza. Aunque la eliminación de las PASO constituye el eje del proyecto, el Gobierno está dispuesto a negociar otros aspectos del texto durante el tratamiento parlamentario, entre ellos el capítulo referido a Ficha Limpia, con el objetivo de acercar posiciones con sus principales aliados del PRO y la UCR.