Alfredo Cornejo se desmarca de Casa Rosada: avisó que en Mendoza habrá PASO el próximo año

Resumen para apurados
- El gobernador Alfredo Cornejo anunció este martes en Mendoza que la provincia mantendrá las PASO el próximo año, rechazando el plan de reforma electoral del presidente Milei.
- La decisión fue revelada ante el embajador de la UE, Erik Høeg, en medio del debate impulsado por la Casa Rosada en el Congreso para eliminar estas primarias a nivel nacional.
- El desmarque de Cornejo, aliado clave de la Casa Rosada, anticipa tensiones en el próximo encuentro patrio en Tucumán y complica la aprobación de la reforma electoral de Milei.
Mientras el Gobierno de Javier Milei pone como una prioridad en la gestión la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco del debate de la reforma electoral en el Congreso, uno de sus mayores aliados entre los gobernadores rechazó acompañar a la Casa Rosada en esta iniciativa.
El gobernador que se desmarcó de la Casa Rosada es Alfredo Cornejo, de Mendoza. El mandatario provincial le adelantó su decisión este martes ante una consulta del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, a quien recibió en la casa de Gobierno mendocina.
Según señalaron desde el gobierno de Cornejo, el diplomático europeo le consultó al radical por las elecciones del año que viene, a lo que el jefe provincial respondió sin dar vueltas: "En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias”.
El rechazo de Cornejo choca de frente con la reforma que planea Milei y con las tratativas que está llevando adelante el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Justamente esta semana los tres se verán frente a frente en Tucumán en el marco del acto por el 9 de Julio al que el Presidente ya confirmó asistencia.