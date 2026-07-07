Política

Alfredo Cornejo se desmarca de Casa Rosada: avisó que en Mendoza habrá PASO el próximo año

Las declaraciones llegan cuando el Gobierno intenta aprobar la reforma electoral en el Congreso, que incluye la eliminación de esta instancia.

ALFREDO CORNEJO
ALFREDO CORNEJO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Alfredo Cornejo anunció este martes en Mendoza que la provincia mantendrá las PASO el próximo año, rechazando el plan de reforma electoral del presidente Milei.
  • La decisión fue revelada ante el embajador de la UE, Erik Høeg, en medio del debate impulsado por la Casa Rosada en el Congreso para eliminar estas primarias a nivel nacional.
  • El desmarque de Cornejo, aliado clave de la Casa Rosada, anticipa tensiones en el próximo encuentro patrio en Tucumán y complica la aprobación de la reforma electoral de Milei.
Resumen generado con IA

Mientras el Gobierno de Javier Milei pone como una prioridad en la gestión la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco del debate de la reforma electoral en el Congreso, uno de sus mayores aliados entre los gobernadores rechazó acompañar a la Casa Rosada en esta iniciativa.

El gobernador que se desmarcó de la Casa Rosada es Alfredo Cornejo, de Mendoza. El mandatario provincial le adelantó su decisión este martes ante una consulta del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, a quien recibió en la casa de Gobierno mendocina.

Según señalaron desde el gobierno de Cornejo, el diplomático europeo le consultó al radical por las elecciones del año que viene, a lo que el jefe provincial respondió sin dar vueltas: "En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias”.

El rechazo de Cornejo choca de frente con la reforma que planea Milei y con las tratativas que está llevando adelante el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Justamente esta semana los tres se verán frente a frente en Tucumán en el marco del acto por el 9 de Julio al que el Presidente ya confirmó asistencia.

Temas MendozaAlfredo CornejoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

La columna de Jorge Asís: Segundo gobierno popular del PRO

La columna de Jorge Asís: Segundo gobierno popular del PRO

Lo más popular
El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada
1

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria
2

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia
3

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
4

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
1

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio
2

Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio

Jaldo ironiza sobre las listas colectoras y pide explicaciones a los libertarios
3

Jaldo ironiza sobre las listas colectoras y pide explicaciones a los libertarios

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
4

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea
5

Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Más Noticias
Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Con la suba del boleto, viajar en colectivo puede costar hasta $90.000 por mes

Con la suba del boleto, viajar en colectivo puede costar hasta $90.000 por mes

Proponen cambiar recorridos y un boleto integrado para el transporte público de la capital

Proponen cambiar recorridos y un boleto integrado para el transporte público de la capital

Comentarios