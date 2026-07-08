El Gobierno nacional intensifica la negociación por la reforma electoral

La eventual caída de las primarias altera de forma directa el mapa estratégico del peronismo, dado que estas elecciones constituyen el principal instrumento legal e institucional al que puede apelar la oposición para dirimir sus marcadas diferencias internas y reconfigurar sus liderazgos. Por este motivo, los consejeros políticos de La Libertad Avanza excluyen sistemáticamente de sus proyecciones de apoyo a las provincias firmemente alineadas con el kirchnerismo, que engloban a Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero.