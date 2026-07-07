Un gobernador peronista se mostró a favor de la eliminación de las PASO: "No le sirven a la sociedad"

Resumen para apurados
- El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, respaldó la eliminación de las PASO al considerarlas costosas e inútiles para la sociedad, en el marco de la reforma electoral nacional.
- El planteo surge en plenas negociaciones con la Casa Rosada. Jalil propone que los partidos diriman candidatos en internas propias y rechazó el uso de las listas colectoras.
- El apoyo de gobernadores peronistas como Jalil facilita el avance de las reformas electorales de Milei, buscando un consenso legislativo amplio tras el receso de invierno.
En medio de las negociaciones entre el Gobierno nacional de Javier Milei y las provincias para reunir apoyos para la reforma electoral, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a pronunciarse a favor de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En diálogo con Futurock, el dirigente peronista consideró que las primarias "no le sirven a la sociedad, es una encuesta muy cara que no fortalece a los partidos políticos, pero creo que es una decisión que tiene que tomar cada uno en su provincia. Los intendentes no están de acuerdo con las PASO”.
“Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos”, expresó.
El año pasado, el Congreso aprobó la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas, aunque no avanzó con su eliminación definitiva.
El diálogo con la Casa Rosada
Durante la entrevista, el gobernador también se refirió a las conversaciones que mantienen las provincias con la Casa Rosada, encabezadas por el flamante jefe de Gabinete y ex ministro del Interior, Diego Santilli.
“Creo que debería ser un acuerdo amplio con la mayoría de los gobernadores justicialistas y de otros partidos. No se han utilizado -las PASO- como corresponden. Creo que pueden ser internas partidarias. Es una discusión que se tiene que resolver con el mayor consenso posible con el gobierno nacional, con gobernadores, creo que se va a resolver después de las vacaciones -de invierno-”, sostuvo.
Reparos a un posible regreso de las listas colectoras
Jalil también expresó su postura sobre la posibilidad de que vuelvan las listas colectoras, un sistema que permite que un mismo candidato figure en más de una boleta electoral.
Este mecanismo fue utilizado por el kirchnerismo en 2011 y posteriormente prohibido durante la gestión de Mauricio Macri. Sobre esa posibilidad, el mandatario fue categórico: “No me convencen las colectoras, los partidos políticos tienen que fortalecerse, la discusión tiene que regresar ahí. Es una opinión personal”.