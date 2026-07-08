Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Resumen para apurados
- Franco Daniel Depauli (46) murió tras recibir un piedrazo el martes durante los festejos por el triunfo de la Selección en Cañuelas, en medio de disturbios callejeros.
- Previo a la tragedia, Depauli grabó un emotivo video de despedida. Fue atacado al quedar en medio de una pelea entre bandas, caso por el cual ya hay un joven de 20 años detenido.
- La causa por homicidio avanza con videos clave de testigos para esclarecer el hecho, mientras el caso reaviva la preocupación por la violencia urbana en festejos populares.
Franco Daniel Depauli se despidió de su amigo minutos antes de ser alcanzado por un piedrazo que acabó con su vida. En su último video, el hombre que había asistido a los festejos tras la victoria de la Selección Nacional contra Egipto en los octavos de final, saluda a sus seres queridos dando un mensaje de esperanza en medio de la euforia que luego llevó a un desenlace de disturbios y peleas que tuvo como víctima a De Pauli.
En las últimas horas, comenzó a circular la filmación grabada a Franco Daniel Depauli, quien murió en la localidad sureña de Buenos Aires por los incidentes generados durante las celebraciones de este martes. En ella se revelan los momentos finales con vida del vecino de 46 años que luego intentaba dirigirse a su auto cuando una gresca comenzó a gestarse, cambiando el clima de conmemoración en la plaza San Martín de la comuna.
La imágenes antes de la tragedia
En las imágenes registradas puede verse a Depauli envuelto en una bandera de la Selección junto con la camiseta albiceleste, frente a la cámara de un tercero que lo filma. Eufórico y sonriente hace gestos con la mano de afirmación mientras grita con voz firme: “¡Vamos, carajo! ¡Nunca perdimos la fe!”. Detrás puede verse el resto de personas aglutinadas mientras suenan bocinazos y se oye el bullicio. Luego se acerca a lo que parece la ventanilla de un auto y se dirige a su conductor. Alegre y emocionado le confiesa a su allegado su cariño y se despide: “José te amo, ¡chau, chau amigo!”.
Pronto el damnificado sale del plano y se revela el escenario que luego fue el mismo de la tragedia. En él puede verse niños a los hombros de adultos, padres y jóvenes que saltan emocionados por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final. El video, que fue captado durante la tarde, fue el último testimonio de la víctima cuando la reunión derivó en un disturbio en la esquina Libertad y 25 de Mayo.
Videos claves para la investigación policial
Otras imágenes difundidas en redes sociales demuestran las peleas brutales que comenzaron a gestarse en la zona. Un grupo de jóvenes habría comenzado una gresca donde, en las primeras versiones, circuló que Depauli había buscado separarlos; sin embargo, su familia desmintió el relato.
El incidente quedó registrado por testigos que se encontraban en el lugar. Estas grabaciones fueron claves para dar comienzo a la investigación, debido a que permitieron identificar al presunto autor del piedrazo que golpeó al hombre.
Horas después, la Policía Bonaerense confirmó la detención de un joven de 20 años identificado como Iván Nahuel Lebrero, quien tendría antecedentes de robo y fue señalado como el autor del ataque. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y enfrenta una causa por homicidio, mientras los investigadores avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer su participación en el hecho.
Los minutos críticos del hecho
Según contaron los familiares, el agredido había ido a buscar un objeto en el baúl de su auto, que había quedado estacionado frente al bar en donde se originó el enfrentamiento. En ese momento, las bandas comenzaron a arrojar piedras y botellas. Una de estas piedras lo golpeó en la cabeza.
De acuerdo con la información obtenida por Info Cañuelas, la víctima quedó desplomada en el suelo. Frente a esto, su familia lo trasladó de manera particular hacia el Hospital Marzetti, debido a que la ambulancia no podía ingresar a la zona por la gran convocatoria de gente.
Pese a los esfuerzos, el personal de la guardia confirmó que el herido “ingresó sin signos vitales”. En línea con esto, el director del centro médico, Hernán Carpio, informó que “se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”.