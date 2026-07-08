Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

La imágenes antes de la tragedia

En las imágenes registradas puede verse a Depauli envuelto en una bandera de la Selección junto con la camiseta albiceleste, frente a la cámara de un tercero que lo filma. Eufórico y sonriente hace gestos con la mano de afirmación mientras grita con voz firme: “¡Vamos, carajo! ¡Nunca perdimos la fe!”. Detrás puede verse el resto de personas aglutinadas mientras suenan bocinazos y se oye el bullicio. Luego se acerca a lo que parece la ventanilla de un auto y se dirige a su conductor. Alegre y emocionado le confiesa a su allegado su cariño y se despide: “José te amo, ¡chau, chau amigo!”.