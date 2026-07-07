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Ver a la Selección en vivo: cuáles son las plataformas que tienen más retraso en la transmisión

A las puertas de la gran final de la Copa del Mundo, el delay en las transmisiones se convierte en el enemigo de los hinchas; cuáles son las tecnologías clave y el truco de la TDA para gritar los goles antes que los vecinos.

Ver a la Selección en vivo: cuáles son las plataformas que tienen más retraso en la transmisión
Foto: imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ante el Mundial 2026, hinchas en Argentina buscan evitar el delay de transmisión; expertos señalan a la TDA como la tecnología de televisión con menor latencia para ver los partidos.
  • La latencia varía según el sistema de transmisión; mientras el streaming y el cable sufren más demoras, la TDA ofrece señal terrestre gratuita usando una antena conectada al TV.
  • El uso de la TDA resurge frente al auge de plataformas digitales, redefiniendo el consumo de eventos deportivos en vivo donde la inmediatez es clave para evitar spoilers.
Resumen generado con IA

La final del Mundial 2026 está cada vez más cerca y los equipos de cada país viven con una intensidad creciente el pase por las últimas instancias. Desde diferentes puntos del mundo, todos quieren seguir a sus jugadores. En Argentina, la televisión ofrece cada vez más oportunidades para ver a la Selección, todas con sus ventajas y desventajas. La primera de estas es el delay que puede spoilear cualquier anotación.

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Saltearse las anticipaciones de goles es posible si se conoce cuáles son las mejores señales y transmisiones para seguir el partido en vivo. La televisión por aire, por cable, la digital y las plataformas son alternativas igualmente válidas que arrojan experiencias diferentes.

Lo mejor para seguir el Mundial no es la televisión

La latencia, esa demora en la recepción de la transmisión, crece por una suma de características en los equipos y la tecnología que se utilizan en cada caso. En época de pantallas y de mil posibilidades para acceder al contenido de la Copa del Mundo, el medio que recibe el contenido con mayor velocidad es una herramienta vieja y confiable: la radio.

Pero, para quienes resulta indispensable ver el juego y recibir imágenes, hay un sinfín de opciones en la televisión: las plataformas de streaming, televisión satelital, televisión por cable o transmisiones por Internet.

El favorito para ver el mundial sin delay

Guillermo Riva, ingeniero electrónico de la UTN de Córdoba, explicó cuáles son las formas de transmisión que tienen mayor demora. Esta dependerá del sistema de transmisión y del servicio. Riva asegura que hay uno con una marcada diferencia de tiempos. “Los sistemas terrestres como TDA tienen un menor tiempo de llegada”, sostiene. Así, la Televisión Digital Abierta es la que menor latencia genera y, por lo tanto, menor delay.

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La ventaja de la TDA es que es un servicio libre y gratuito, sin necesidad de abonos mensuales ni conexión a Internet. Para usarla, primero hay que chequear que el televisor tenga sintonizador TDA, TDT o ISDB-T. En el control remoto hay una manera de saberlo y es verificando si debajo del número 7 o 9 hay un punto o un guión. En caso de que esté presente, tu equipo es compatible con la TDA.

Lo que necesitarás luego será instalar una antena UHF en el exterior de tu casa en algún sitio elevado. La antena debe estar orientada hacia la estación repetidora más cercana para recibir mejor la señal. Una vez instalada, en el menú de tu televisor deberás buscar la opción “Sintonización automática de canales” o “Búsqueda automática de canales”, eligiendo “Aire” o “Antena” en lugar de “Cable”.

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