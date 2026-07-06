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A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una emotiva foto inédita de sus últimas horas

La reciente publicación familiar permite conocer un instante de privacidad del músico que mantuvo un perfil extremadamente esquivo durante décadas.

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una emotiva foto inédita de sus últimas horas
Indio Solari
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A un mes de la muerte del músico Indio Solari en Buenos Aires, su familia compartió en redes una foto inédita de sus últimas horas para rendirle un íntimo homenaje.
  • Su viuda Virginia y su hijo Bruno mostraron al cantante con bastón en su jardín. El deceso del líder ricotero a los 77 años movilizó a medio millón de fans en su funeral.
  • Esta publicación inédita quiebra el histórico hermetismo del artista y consolida su enorme legado cultural, generando un profundo impacto emocional en sus fieles seguidores.
Resumen generado con IA

La partida del máximo exponente musical argentino ocurrió durante junio a los setenta y siete años de edad. Aquel suceso generó una conmoción nacional sin precedentes dentro del ámbito cultural artístico. El posteo se conoció exactamente un mes después del fallecimiento del cantante.

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Virginia Mones Ruiz junto a su heredero Bruno decidieron romper aquel silencio digital mediante un homenaje cargado con profunda intimidad. Los allegados difundieron imágenes capturadas durante ese jueves previo al deceso del líder ricotero en su residencia bonaerense. Dicho mensaje publicado reza: "te amamos tanto viejito".

La intimidad en el parque de Leloir que mostró Virginia, viuda del Indio

Una fotografía muestra al vocalista caminando con bastón por los jardines privados de su vivienda. Dicha captura adquiere gran valor simbólico debido al perfil extremadamente reservado que mantuvo el artista durante décadas. La imagen inédita del Indio Solari, horas antes de su muerte, que compartió su familia en X, permite conocer un instante hogareño.

Miles de seguidores reaccionaron ante la publicación que retrata la cotidianeidad del ídolo poco tiempo previo a partir. El impacto emocional resultó inmediato entre las distintas generaciones que continúan rindiendo tributo incesante. 

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una emotiva foto inédita de sus últimas horas

El legado y el adiós de sus allegados

El estrecho colaborador Gastón Daus también expresó sentimientos dolorosos mediante una dedicatoria muy personal en redes sociales. Aquel asistente recordó los veintiséis años compartidos junto al maestro en el plano cotidiano. "Te extraño tanto, mi amigo", escribió el hombre tras buscarlo infructuosamente por toda la casa. Su testimonio resalta el valor de la lealtad construida durante mucho tiempo de trabajo mancomunado.

La despedida física convocó a medio millón de fanáticos en un evento histórico realizado dentro del Microestadio Municipal José María Gatica. Largas filas de diez kilómetros rodearon Villa Domínico para otorgar el último saludo al referente popular. "El cajón fue cubierto con camisetas, banderas, recuerdos y pañuelos blancos", detallan las crónicas sobre aquel funeral multitudinario. 

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