A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una emotiva foto inédita de sus últimas horas

El legado y el adiós de sus allegados

El estrecho colaborador Gastón Daus también expresó sentimientos dolorosos mediante una dedicatoria muy personal en redes sociales. Aquel asistente recordó los veintiséis años compartidos junto al maestro en el plano cotidiano. "Te extraño tanto, mi amigo", escribió el hombre tras buscarlo infructuosamente por toda la casa. Su testimonio resalta el valor de la lealtad construida durante mucho tiempo de trabajo mancomunado.