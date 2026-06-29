Conflicto en Medio Oriente: se enfrían las negociaciones de paz con Irán

WASHINGTON, Estados Unidos.- El memorando de entendimiento de 14 puntos firmado entre Estados Unidos e Irán languidece por la decisión de Teherán de controlar la navegación del estrecho de Ormuz, un paso clave del tráfico del petróleo que se produce y exporta desde Medio Oriente al mundo. Ambos países intercambiaron ataques durante el fin de semana y se acusaron mutuamente de violar su frágil tregua, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con reanudar la guerra para aniquilar a la república islámica.