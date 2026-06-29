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Conflicto en Medio Oriente: se enfrían las negociaciones de paz con Irán

Reacción de Estados Unidos ante los enfrentamientos para controlar Ormuz.

INESTABLE. El memorando de entendimiento no se está cumpliendo.
INESTABLE. El memorando de entendimiento no se está cumpliendo.
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El memorando de entendimiento de 14 puntos firmado entre Estados Unidos e Irán languidece por la decisión de Teherán de controlar la navegación del estrecho de Ormuz, un paso clave del tráfico del petróleo que se produce y exporta desde Medio Oriente al mundo. Ambos países intercambiaron ataques durante el fin de semana y se acusaron mutuamente de violar su frágil tregua, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con reanudar la guerra para aniquilar a la república islámica.

Los enfrentamientos atizaron la tensión en el proceso negociador que busca poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con los bombardeos contra Irán. También evidenciaron los riesgos que enfrenta el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y el gas mundiales.

Si Irán se quedara con el control del estrecho, el combustible en Estados Unidos subiría a precios históricos y los aliados del Golfo -Qatar, Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos- estarían a merced del régimen chiíta. La discusión esta centrada en el punto 5 del Memorando de Entendimiento (MOU).

Irán asegura que tiene el control de Ormuz, y Estados Unidos replica que la libertad de comercio no se negocia.

Incumplimiento

A 11 días de la firma del acuerdo, que Trump formalizó en el Palacio de Versalles, Francia y Masoud Pezeshkian -presidente iraní- en Teherán, la Guardia Revolucionaria no ha cumplido con una sola condición del Punto 5. Es más: los enfrentamientos en Ormuz iniciaron nuevamente porque un buque petrolero decidió utilizar aguas territoriales de Oman para cruzar el estrecho, en lugar de navegar por la zona que controla Irán.

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“Aviones de Estados Unidos acaban de atacar almacenes iraníes de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, nuevamente. Es muy posible que nunca aprendan. Puede llegar un punto en el que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir”, advirtió Trump en su red Truth Social.

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