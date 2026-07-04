Opinión›› PARECERES La guerra de Irán, una victoria pírrica César Chelala - Columnista invitado Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 5 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos de AméricaIránIsraelLeón XIVGuerra en Medio Oriente Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Sexualmente hablando: hagamos la prueba Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos no quiere un acuerdo con Irán “a cualquier precio” Lo más popular Bienvenidos a Peronia Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026 Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento La Iglesia Católica, al borde de la ruptura Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día Ranking notas premium La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial? Bienvenidos a Peronia Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento