La Libertad Avanza cruzó a Jaldo por los acoples

Ninguno de los referente libertarios mencionó la posibilidad de listas colectoras en los comicios nacionales. Catalán, en ese sentido, remarcó que son trascendidos periodísticos los que se mencionan sobre la reforma política. “Lo único concreto es la intención concreta del Gobierno nacional de eliminar las PASO, una herramienta que les cuesta a los argentinos cerca de U$S 250 millones y que usted se niega a eliminar, cuando las diferencias partidarias deberían resolverse dentro de cada partido y no con el bolsillo de todos los contribuyentes”, dijo.