La Libertad Avanza cruzó a Jaldo por los acoples

Las expresiones del gobernador Osvaldo Jaldo sobre los trascendidos de que la Nación consideraría implementar las listas colectoras para eliminar las PASO no cayeron bien en La Libertad Avanza. El titular del distrito Tucumán, Lisandro Catalán, así como los diputados Soledad Molinuevo, Federico Pelli y Gerardo Huesen, embistieron contra el mandatario, que había apelado a la ironía por la estrategia electoral que consideraría la Casa Rosada.
Ninguno de los referente libertarios mencionó la posibilidad de listas colectoras en los comicios nacionales. Catalán, en ese sentido, remarcó que son trascendidos periodísticos los que se mencionan sobre la reforma política. “Lo único concreto es la intención concreta del Gobierno nacional de eliminar las PASO, una herramienta que les cuesta a los argentinos cerca de U$S 250 millones y que usted se niega a eliminar, cuando las diferencias partidarias deberían resolverse dentro de cada partido y no con el bolsillo de todos los contribuyentes”, dijo.
Respecto del sistema electoral provincial, el integrante del directorio de YPF expresó que el sistema electoral de Tucumán es “el más distorsionado y tramposo del país”. “Un tucumano entra al cuarto oscuro y se encuentra con decenas de boletas del mismo espacio político (peronismo), todas con la misma fórmula para gobernador. Además del enorme dispendio de recursos públicos que esto representa, es un sistema diseñado a medida para que ustedes se perpetúen en el poder”, arremetió.
“Usted lleva más de tres años prometiendo una reforma electoral frente a la ciudadanía, iglesia, legisladores, etc y todavía no llegó. Y no llegará porque sabe que, compitiendo en igualdad de condiciones, no tendría posibilidades de continuar gobernando”, agregó Catalán. Señaló que en 2027 La Libertad Avanza Tucumán se presentará con una lista única.
La diputada Molinuevo compartió un video con las expresiones de Jaldo, quien se refirió entre risas a la posibilidad de las colectoras en las elecciones nacionales. “¡Cuánta liviandad y soberbia! Los tucumanos merecemos más seriedad. El sistema abusivo de acoples en Tucumán es una distorsión estructural y sigue siendo la principal herramienta del peronismo para perpetuarse. Es urgente una reforma electoral que asegure una representación genuina y acabe con esta farsa”, publicó en las redes sociales.
Promesas incumplidas
Pelli, por su parte, expresó que hablar de reforma política es hablar de eternas promesas incumplidas. “Hace años que anuncia cambios, pero el único resultado concreto es que Tucumán sigue teniendo un sistema electoral atrasado y poco confiable. Los acoples no fortalecen la democracia; la distorsionan. (...) Es un sistema pensado para conservar el poder, no para representar mejor a los tucumanos”, arremetió.
Huesen también achacó que no se haya reformado el sistema electoral de la provincia a pesar de las promesas. “Tucumán necesita terminar con un sistema electoral pensado para confundir al votante y sostener a los mismos de siempre en el poder”, dijo.