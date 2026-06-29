Política

Lisandro Catalán felicitó a Diego Santilli tras su designación como nuevo jefe de Gabinete

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán respaldó la decisión de Milei y le deseó éxito al flamante funcionario en este nuevo desafío.

UNIDOS. Catalán, junto a Santilli.
UNIDOS. Catalán, junto a Santilli.
Hace 2 Hs

Luego de que el presidente Javier Milei designara a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni del cargo, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, expresó sus felicitaciones a través de su cuenta de X.

"Mis felicitaciones al flamante jefe de Gabinete. Le deseo el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que le encomendó el Presidente", publicó Catalán en las redes sociales

De esta manera, el dirigente libertario respaldó la decisión del Presidente y le deseó éxito a Santilli en la nueva responsabilidad que asumirá al frente de la Jefatura de Gabinete en lugar de Manuel Adorni.

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