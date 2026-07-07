Las exportaciones pesqueras superaron los U$S1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Otro dato destacado corresponde a la harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano, cuyas exportaciones crecieron 72,2% en volumen y 101,1% en valor, alcanzando 11.848,5 toneladas y U$S15 millones, reflejando la expansión de mercados para productos de aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. Asimismo, las preparaciones y conservas de pescado mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 13,3% en valor exportado y del 1,1% en volumen, alcanzando U$S4 millones durante el período analizado.