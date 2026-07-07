Las exportaciones pesqueras superaron los U$S1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura reportó que las exportaciones pesqueras argentinas superaron los U$S1.000 millones entre enero y mayo de 2026 debido a un fuerte incremento de ventas.
- Este crecimiento del 18,2% en volumen y 22,9% en valor interanual fue impulsado principalmente por el desempeño en las ventas de calamar y langostino.
- China se consolidó como el principal destino con el 39% de las compras, seguida por España y EE. UU., lo que reafirma la inserción internacional del sector.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que las exportaciones de productos pesqueros continúan mostrando un desempeño positivo durante 2026.
De acuerdo a los últimos datos analizados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, entre enero y mayo las ventas externas alcanzaron 291.894,3 toneladas por un valor de U$S1.005,6 millones, lo que representa un incremento interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor.
El crecimiento estuvo impulsado por el buen desempeño de las principales pesquerías de argentina, especialmente los moluscos (calamar), que totalizaron 163.115,7 toneladas por U$S451 millones, con aumentos del 20,2% en volumen y del 20,0% en valor, respecto del mismo período de 2025.
Por su parte, las exportaciones de crustáceos (langostino) alcanzaron 47.149 toneladas y U$S346 millones, registrando un crecimiento del 18,8% en toneladas y del 25,1% en divisas, consolidando a este segmento como uno de los principales generadores de valor agregado para la actividad pesquera nacional.
También se observaron resultados favorables en las exportaciones de productos elaborados. Los filetes y demás carnes de pescado sumaron 30.663,8 toneladas y U$S101,1 millones, con incrementos del 9,6% en volumen y del 13,9% en valor, mientras que el pescado congelado, excepto filetes, alcanzó 36.466,3 toneladas por U$S84,4 millones, creciendo 9,3% en toneladas y 38,6% en valor exportado.
Otro dato destacado corresponde a la harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano, cuyas exportaciones crecieron 72,2% en volumen y 101,1% en valor, alcanzando 11.848,5 toneladas y U$S15 millones, reflejando la expansión de mercados para productos de aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. Asimismo, las preparaciones y conservas de pescado mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 13,3% en valor exportado y del 1,1% en volumen, alcanzando U$S4 millones durante el período analizado.
En cuanto a los mercados de destino, China se reconfirma como el principal comprador de productos pesqueros argentinos, con adquisiciones por U$S392 millones, equivalentes al 39% del valor total exportado. Le siguen España, con U$S145 millones (14,4%), y Estados Unidos, con U$S56,4 millones (5,6%), confirmando la inserción internacional y la diversificación comercial del sector.