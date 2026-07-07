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Las exportaciones pesqueras superaron los U$S1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Un informe de coyuntura de mayo elaborado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca refleja un crecimiento sostenido del comercio exterior pesquero.

Hubo aumentos tanto en volumen como en valor de las exportaciones pesqueras. AGRICULTURA
Hubo aumentos tanto en volumen como en valor de las exportaciones pesqueras. AGRICULTURA
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura reportó que las exportaciones pesqueras argentinas superaron los U$S1.000 millones entre enero y mayo de 2026 debido a un fuerte incremento de ventas.
  • Este crecimiento del 18,2% en volumen y 22,9% en valor interanual fue impulsado principalmente por el desempeño en las ventas de calamar y langostino.
  • China se consolidó como el principal destino con el 39% de las compras, seguida por España y EE. UU., lo que reafirma la inserción internacional del sector.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que las exportaciones de productos pesqueros continúan mostrando un desempeño positivo durante 2026.

De acuerdo a los últimos datos analizados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, entre enero y mayo las ventas externas alcanzaron 291.894,3 toneladas por un valor de U$S1.005,6 millones, lo que representa un incremento interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor.

El crecimiento estuvo impulsado por el buen desempeño de las principales pesquerías de argentina, especialmente los moluscos (calamar), que totalizaron 163.115,7 toneladas por U$S451 millones, con aumentos del 20,2% en volumen y del 20,0% en valor, respecto del mismo período de 2025.

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

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Por su parte, las exportaciones de crustáceos (langostino) alcanzaron 47.149 toneladas y U$S346 millones, registrando un crecimiento del 18,8% en toneladas y del 25,1% en divisas, consolidando a este segmento como uno de los principales generadores de valor agregado para la actividad pesquera nacional.

También se observaron resultados favorables en las exportaciones de productos elaborados. Los filetes y demás carnes de pescado sumaron 30.663,8 toneladas y U$S101,1 millones, con incrementos del 9,6% en volumen y del 13,9% en valor, mientras que el pescado congelado, excepto filetes, alcanzó 36.466,3 toneladas por U$S84,4 millones, creciendo 9,3% en toneladas y 38,6% en valor exportado.

Otro dato destacado corresponde a la harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano, cuyas exportaciones crecieron 72,2% en volumen y 101,1% en valor, alcanzando 11.848,5 toneladas y U$S15 millones, reflejando la expansión de mercados para productos de aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. Asimismo, las preparaciones y conservas de pescado mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 13,3% en valor exportado y del 1,1% en volumen, alcanzando U$S4 millones durante el período analizado.

Las exportaciones de carne alcanzan niveles máximos, mientras cae el consumo interno

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En cuanto a los mercados de destino, China se reconfirma como el principal comprador de productos pesqueros argentinos, con adquisiciones por U$S392 millones, equivalentes al 39% del valor total exportado. Le siguen España, con U$S145 millones (14,4%), y Estados Unidos, con U$S56,4 millones (5,6%), confirmando la inserción internacional y la diversificación comercial del sector.

Temas Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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