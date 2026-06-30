Las exportaciones de carne alcanzan niveles máximos, mientras cae el consumo interno

Mientras, el consumo en baja

El consumo de carnevacuna volvió a mostrar señales de deterioro durante los primeros meses de 2026. De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la fuerte suba acumulada de los precios de la carne impactó sobre el poder adquisitivo de los hogares y provocó una caída del 11,1% interanual en el consumo aparente.