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Las exportaciones de carne alcanzan niveles máximos, mientras cae el consumo interno

Las ventas al exterior aumentaron 46% en valor y 11% en volumen entre enero y mayo, impulsadas por la demanda de Estados Unidos y China.

Industria frigorífica. AGRICULTURA
Industria frigorífica. AGRICULTURA
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Agricultura informó que de enero a mayo de 2026 las exportaciones de carne argentina lograron récords por demanda externa, mientras el consumo interno cayó a mínimos históricos.
  • Las ventas externas crecieron 46% en valor impulsadas por EE.UU. y China, mientras que la pérdida de poder adquisitivo redujo el consumo local a 47,5 kilos por habitante al año.
  • El auge exportador consolida a EE.UU. y China como socios clave, pero el desplome del consumo interno al nivel más bajo en 20 años plantea desafíos para el mercado y los hogares.
Resumen generado con IA

Mientras cae el consumo de carne vacuna a niveles históricos, las exportaciones argentinas registran aumentos y cotas máximas, según dato oficiales. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, entre enero y mayo de 2026, hubo un crecimiento interanual de 46% en valor, por un total de U$S1.765 millones, y de 11% en volumen, por 332.207 toneladas equivalentes res con hueso.

A la vez, para mayo de este año, las exportaciones de carne alcanzaron un incremento interanual de un 10,6%, con 72.994 toneladas equivalentes res con hueso.

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El organismo gubernamental destacó el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos (EEUU) en el mismo periodo. Los envíos alcanzaron 42.776 toneladas, un incremento del 151%; mientras que el valor exportado creció 204%; alcanzando los U$S355 millones. 

De esta manera, el país norteamericano pasó a representar el 18,7% del volumen exportado y el 20,2% del valor total de las ventas externas y se consolidó como el segundo destino en importancia para la carne vacuna argentina.

 Asimismo, China continúa posicionado como el principal destino de exportación, con una participación del 53,7% del volumen exportado. Los embarques hacia ese mercado mostraron una notable estabilidad, con 123.047 toneladas peso producto, sin variaciones respecto de 2025. 

"Estos resultados confirman el rol del gigante asiático como principal comprador de volumen para la carne vacuna argentina, especialmente de productos congelados", señaló Agricultura.

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 Por último, Israel también exhibió un desempeño favorable, con incrementos del 21% en volumen y del 73% en valor.

Mientras, el consumo en baja

El consumo de carnevacuna volvió a mostrar señales de deterioro durante los primeros meses de 2026. De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la fuerte suba acumulada de los precios de la carne impactó sobre el poder adquisitivo de los hogares y provocó una caída del 11,1% interanual en el consumo aparente.

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Entre enero y mayo, la absorción doméstica de carne vacuna alcanzó unas 855.750 toneladas res con hueso, lo que significó una disminución de 106.710 toneladas respecto del mismo períododel año pasado. 

Como consecuencia, en mayo el consumo per cápita descendió 6,1% interanual y se ubicó en 47,5 kilos por habitante por año, considerando el promedio móvil de los últimos 12 meses. Se trata del registró más bajo de los últimos 20 años.

El informe señala que la contracción del consumo se produjo en un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faena y de precios que continuaron elevados en términos históricos, aun cuando durante mayo se observaron algunas correcciones.

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