El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Otro de los datos que genera preguntas entre los investigadores es qué hacía Palacios con la llave del auto. No descartan que después de haber cometido el homicidio lo hayan usado para trasladar lo que podrían haber robado o, directamente, lo utilizaron como medio de transporte. Este es otro detalle que habla de la frialdad de los sospechosos, más aún si se tiene en cuenta que ninguno de ellos tiene antecedentes penales.