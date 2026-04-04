Las imágenes del Artemis revelan la masiva presencia de buques chinos pescando al borde del Mar Argentino
Fotos tomadas desde la cápsula Orión, a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, dejaron al descubierto la intensa actividad pesquera en la “Milla 201”. La luminosidad de los barcos, dedicados a la captura de calamar, volvió a encender alertas sobre el impacto ambiental.
Resumen de nota
- El jueves, la misión Artemis II fotografió desde el espacio profundo una masiva flota pesquera, mayormente china, en la Milla 201 del Mar Argentino para denunciar su actividad.
- Los buques emplean luminarias para capturar calamar, siendo visibles a 400.000 km. Muchos usan banderas de conveniencia de países como Vanuatu para ocultar capitales de origen chino.
- La exposición global de esta flota intensifica las alertas sobre el daño a la biomasa marina. El hallazgo refuerza la necesidad de controles más estrictos ante la pesca ilegal.
El espacio profundo suele devolver imágenes de una paz imperturbable, pero la tecnología de la misión Artemis II acaba de exponer una realidad inquietante que ocurre frente a nuestras costas. El jueves por la noche, Reid Wiseman, comandante de la cápsula Orión, publicó las primeras fotos de su viaje de 10 días alrededor de la Luna. En medio del azul profundo, las auroras polares y la luz zodiacal, un detalle llamó poderosamente la atención: una mancha lumínica artificial, tan intensa como una metrópoli, flotando sobre el Atlántico Sur.
No se trataba de una isla desconocida ni de un error de lente. Lo que la cámara captó a las 21.27 (hora argentina) fue la masiva presencia de buques extranjeros, mayoritariamente chinos, operando en la denominada “Milla 201”. El área se encuentra en el límite inmediato de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), el sector soberano que se extiende hasta las 200 millas marinas desde la costa.
La identificación de esta flota fue analizada por el astrónomo y físico Guillermo Abramson, del Instituto Balseiro. La visibilidad de estos barcos a casi 400.000 kilómetros de distancia tiene una explicación técnica: el grueso de la armada asiática se compone de buques “poteros”. Estas naves se especializan en la captura del calamar, una especie fotosensible que se busca atraer mediante el uso de potentes luminarias durante la noche para luego desplegar las redes de captura, consignó Infobae.
Esta luminosidad, que ya había sido documentada en vuelos de patrullaje, representa una amenaza directa para la biomasa marina. Marcela Ivanovic, ex jefa del Programa Pesquerías de Cefalópodos del Inidep, advirtió que el calamar es un eslabón clave en la cadena trófica del Mar Argentino. “Son de vida corta (un año) con altas tasas de crecimiento y reproducción. Son muy sensibles a las condiciones ambientales y esto resulta en una elevada variabilidad de su abundancia anual”, explicó la experta.
El truco de las banderas de conveniencia
Los datos son contundentes. Según el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), de los 776 buques de aguas distantes monitoreados en el último año, 418 llevan la bandera de China. Sin embargo, el número real sería mayor debido a una estrategia creciente: el uso de “banderas de conveniencia”.
Este año se detectó una intensificación en el uso de pabellones de países como Vanuatu o Camerún para camuflar el origen de los capitales. Actualmente, con 28 buques, Vanuatu ya es la quinta flota extranjera en la zona, detrás de China, Taiwán, Corea del Sur y España.
Recientemente, la Prefectura aplicó multas récord, una de ellas por $1.262 millones, a tres buques con bandera de Vanuatu que fueron detectados pescando ilegalmente dentro del Mar Argentino. Según Milko Schvartzman, investigador del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), estos tres barcos pertenecen a la empresa Hai Shun Shipping Co, con sede en Samoa Occidental pero de propiedad del ciudadano chino Yue Xijedong.
“Los buques que usan otras banderas son los que cometen los ilícitos; los que tienen bandera china se cuidan un poco más. Pero estos barcos salieron de China, fueron construidos allí y son capitaneados por ciudadanos chinos”, destacó Schvartzman. La flota, que opera bajo la sombra de la noche y el anonimato legal, ahora ha quedado expuesta bajo la luz implacable de la exploración espacial.