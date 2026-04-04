Las imágenes del Artemis revelan la masiva presencia de buques chinos pescando al borde del Mar Argentino

La identificación de esta flota fue analizada por el astrónomo y físico Guillermo Abramson, del Instituto Balseiro. La visibilidad de estos barcos a casi 400.000 kilómetros de distancia tiene una explicación técnica: el grueso de la armada asiática se compone de buques “poteros”. Estas naves se especializan en la captura del calamar, una especie fotosensible que se busca atraer mediante el uso de potentes luminarias durante la noche para luego desplegar las redes de captura, consignó Infobae.