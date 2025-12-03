La actividad pesquera aumentó 58,2% en septiembre en el país

En este sentido, se destaca la excelente campaña de calamar que al 25 de noviembre alcanzó las 206.992 toneladas, 34% más que en la misma fecha de 2024; además del promedio mantenido en la captura de la merluza hubbsi al sur del paralelo 41º, lo que permitió reducir el negativo en esta especie y compensar el retraso en el inicio de la campaña del langostino, consignó Agricultura.