La actividad pesquera aumentó 58,2% en septiembre en el país

El sector se ubicó como uno de los rubros que más creció según el Indec.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó un crecimiento de la actividad pesquera durante septiembre de 2025. El incremento fue del 58,2% respecto de igual mes de 2024, ubicándose como el principal rubro en aumento de la actividad económica estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esta dinámica del sector se confirma con los recientes datos de la Subsecretaría de Pesca, que señalan que al fin de noviembre ya se han superado los desembarcos totales registrados a igual fecha del año anterior (758.074 toneladas versus 755.688 toneladas), y superan en más de 50.000 toneladas los desembarcos totales de 2023.

En este sentido, se destaca la excelente campaña de calamar que al 25 de noviembre alcanzó las 206.992 toneladas, 34% más que en la misma fecha de 2024; además del promedio mantenido en la captura de la merluza hubbsi al sur del paralelo 41º, lo que permitió reducir el negativo en esta especie y compensar el retraso en el inicio de la campaña del langostino, consignó Agricultura. 

