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Emprende U: qué proponen los equipos universitarios tucumanos que llegaron a la semifinal

Este viernes, en la Quinta Agronómica, se realizará la semifinal local del concurso. LA GACETA habló con los equipos universitarios que presentarán iniciativas vinculadas a ambiente, tecnología, salud, inclusión, servicios y economía circular.

ESTUDIANTES. Rocío Donoso Cisint, Agustina Matarrese y Candelaria Paiola trabajan en gomitas naturales pensadas para acompañar el estrés académico.
ESTUDIANTES. Rocío Donoso Cisint, Agustina Matarrese y Candelaria Paiola trabajan en gomitas naturales pensadas para acompañar el estrés académico. / GENTILEZA DE AGUSTINA MATARRESE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes tucumanos presentarán este viernes 11 proyectos innovadores en la semifinal local de Emprende U en la Quinta Agronómica, buscando clasificar a la fase nacional.
  • Con 115 iniciativas inscriptas y 401 alumnos, Tucumán logró la mayor participación del país. Las propuestas abarcan desde economía circular hasta tecnología y salud estudiantil.
  • Este hito marca el debut de la UNT en el programa, impulsando la vinculación de los jóvenes con el ecosistema emprendedor y el desarrollo de soluciones a problemas regionales.
Resumen generado con IA

Este viernes, 11 proyectos universitarios tucumanos participarán de la semifinal local de Emprende U, que se realizará de 9 a 13 en la Quinta Agronómica. Las propuestas fueron creadas por estudiantes de distintas facultades y abordan temas como ambiente, tecnología, salud, inclusión, producción, servicios y economía circular.

La convocatoria tuvo un fuerte impacto en la provincia: se inscribieron 115 proyectos: 79 de nivel secundario y 36 universitarios, y participaron 401 estudiantes. Con esos números, Tucumán fue la jurisdicción con mayor participación del país, con 44 iniciativas más que Mendoza. Además, esta edición marca la primera participación de la Universidad Nacional de Tucumán en el programa.

En la previa, LA GACETA habló con los equipos seleccionados para conocer sus ideas y avances. La única excepción fue FERMENTUM, cuyo equipo aún no había enviado sus respuestas al cierre de esta nota.

Ambiente, producción y economía circular

Entre las iniciativas seleccionadas aparece "ToruFeed", también presentado como Aislado proteico unicelular/SCP. Impulsado por Facundo Figueroa, estudiante de Biotecnología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, y Carolina Rodríguez y Luana Zelaya, de Ingeniería Química de la FACET. La propuesta busca transformar la vinaza, un residuo de los ingenios, en un aditivo prebiótico para alimentación animal. El equipo ya avanzó con el diseño conceptual del proceso y busca validarlo con vinaza de la región.

TORUFEED. Facundo Figueroa, Carolina Rodríguez y Luana Zelaya impulsan una propuesta que busca transformar vinaza de los ingenios en un aditivo prebiótico para alimentación animal. TORUFEED. Facundo Figueroa, Carolina Rodríguez y Luana Zelaya impulsan una propuesta que busca transformar vinaza de los ingenios en un aditivo prebiótico para alimentación animal. / GENTILEZA DE LUANA ZELAYA

La economía circular también aparece en "Econet", integrado por Vicente Antonio Stagnitta, Ramiro Deza Figueroa, Matías Jesús Cobos y Eduardo José Mirande, estudiantes de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas. La iniciativa conecta pymes que generan residuos reciclables con industrias locales que necesitan materia prima reciclada certificada. Actualmente opera en fase MVP sobre un corredor piloto del Gran San Miguel de Tucumán.

En la misma línea se suma "Bagasol", de Agustina Lazarte y Micaela Nougués, también estudiantes de Administración de Empresas. Ellas fabrican vajilla biodegradable a partir del bagazo de la caña de azúcar, como alternativa a descartables de plástico y telgopor. Ya cuentan con prototipos y recibieron consultas de posibles primeros clientes.

BAGASOL. Agustina Lazarte y Micaela Nougués impulsan una propuesta de vajilla biodegradable hecha con bagazo de caña de azúcar. BAGASOL. Agustina Lazarte y Micaela Nougués impulsan una propuesta de vajilla biodegradable hecha con bagazo de caña de azúcar. / GENTILEZA DE MICAELA NOUGUÉS

Otro emprendimiento con identidad local es "Fermentum", cuya responsable es Luz María Colombres Garmendia, de la Facultad de Ciencias Económicas. Según la descripción presentada en el concurso, apunta a producir y comercializar kombucha artesanal tucumana con ingredientes locales y envase retornable.

Tecnología para anticipar, ordenar y gestionar

La prevención es otro de los ejes de la semifinal. "Hydra Alert", creado por Emilse Jaime y Ana Kuenneth, estudiantes de la FACET, es un sistema de alerta temprana para detectar tormentas que puedan generar inundaciones. Combina sensores ambientales, análisis de datos y alertas autónomas, con foco en zonas vulnerables. Hoy se encuentra en etapa de prototipo avanzado.

HYDRA ALERT. Emilse Jaime y Ana Kuenneth desarrollan un sistema de alerta temprana para detectar tormentas que puedan generar inundaciones. HYDRA ALERT. Emilse Jaime y Ana Kuenneth desarrollan un sistema de alerta temprana para detectar tormentas que puedan generar inundaciones. / GENTILEZA DE ANA KUENNETH

También trabaja sobre la anticipación ALPA, del equipo N.T., integrado por Mario Roberto Quiroga, Jeremías Mastafa Nazar, Gonzalo Lescano y Nicolás Pinto, estudiantes de la UTN-FRT. El sistema busca detectar incendios rurales mediante dispositivos instalados en el campo, capaces de identificar temperatura, humo y llama en pocos minutos. Una de sus claves es que puede funcionar sin señal de celular, internet ni electricidad. El próximo paso será una prueba piloto en campo real.

EQUIPO. Mario Quiroga, Jeremías Mastafa Nazar, Gonzalo Lescano y Nicolás Pinto integran N.T., el equipo que desarrolla ALPA. EQUIPO. Mario Quiroga, Jeremías Mastafa Nazar, Gonzalo Lescano y Nicolás Pinto integran N.T., el equipo que desarrolla ALPA. / GENTILEZA DE NICOLÁS PINTO

En gestión empresarial aparece "CosteAR", impulsado por Alan Arévalo, junto a Lautaro Altamiranda Mastri, Juan Cruz Babot y Santiago Brizuela. La plataforma usa inteligencia artificial para leer comprobantes, facturas o imágenes, extraer datos y alimentar un sistema de costos en tiempo real. La idea es reducir la carga manual de información en pymes y consultores, para que puedan tomar decisiones con datos actualizados.

ESTUDIANTES. El equipo desarrolló CosteAR, una plataforma que usa inteligencia artificial para ordenar costos y datos de empresas. ESTUDIANTES. El equipo desarrolló CosteAR, una plataforma que usa inteligencia artificial para ordenar costos y datos de empresas. / GENTILEZA DE ALAN AREVALO

Otro desarrollo orientado a la organización es "CAW ExpoLogic", de Fabio Ramos, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN FRT, y Mariano Torres y Mauricio Fernando Medina, estudiantes de Administración de Empresas de la UNT. La plataforma digitaliza la reserva y administración de stands en ferias, exposiciones y eventos comerciales. Además, permite generar una feria virtual para mostrar productos antes, durante y después del evento.

ESTUDIANTES. Fabio Ramos, Mariano Torres y Mauricio Medina desarrollan CAW ExpoLogic, una plataforma para gestionar stands en ferias y eventos. ESTUDIANTES. Fabio Ramos, Mariano Torres y Mauricio Medina desarrollan CAW ExpoLogic, una plataforma para gestionar stands en ferias y eventos. / GENTILEZA DE FABIO RAMOS

Salud, inclusión y vida cotidiana

El bienestar estudiantil también tiene lugar en la competencia. Gomitas naturales para ansiedad académica, de Rocío Donoso Cisint, Agustina Matarrese y Candelaria Paiola, estudiantes de Farmacia de la FBQF, propone un suplemento dietario en formato comestible y portable, formulado con extractos vegetales. El equipo cuenta con formulación preliminar, diseño de packaging y planifica pruebas de estabilidad.

ESTUDIANTES. Rocío Donoso Cisint, Agustina Matarrese y Candelaria Paiola trabajan en gomitas naturales pensadas para acompañar el estrés académico. ESTUDIANTES. Rocío Donoso Cisint, Agustina Matarrese y Candelaria Paiola trabajan en gomitas naturales pensadas para acompañar el estrés académico. / GENTILEZA DE AGUSTINA MATARRESE

En inclusión educativa, "ConecTEA" reúne a Solana Horrach Affaticati, Nahuel Autalan, Natalia Amaya y Tamara López Nassif, estudiantes de Administración de la UNT. Además, cuenta con el acompañamiento de las psicopedagogas Priscila Covacevich y Sofía Rojas, y de la psicóloga Mónica Galván. La plataforma busca brindar apoyo inmediato a docentes y familias que acompañan a personas con Trastorno del Espectro Autista, mediante un chatbot, recursos, protocolos, microcapacitaciones y conexión con profesionales.

EQUIPO. Solana Horrach, Nahuel Autalan, Natalia Amaya y Tamara López Nassif impulsan ConecTEA, una plataforma de apoyo para docentes y familias. EQUIPO. Solana Horrach, Nahuel Autalan, Natalia Amaya y Tamara López Nassif impulsan ConecTEA, una plataforma de apoyo para docentes y familias. / GENTILEZA DE SOLANA HORRACH

Por último, "Conect.Ar", desarrollado por Eduardo Gómez Bello, Santiago Chrestia, María Agostina Contini y Melina Fernández Dantur, estudiantes de Administración de la UNT, apunta a resolver una situación cotidiana: necesitar un electricista, un plomero u otro trabajador de oficio y no saber a quién llamar. El equipo, asesorado por un ingeniero en sistemas, propone una app con perfiles verificados por identidad, antecedentes y certificación del oficio. Ya tienen un prototipo funcional.

La semifinal será una oportunidad para que los equipos presenten sus ideas ante el ecosistema emprendedor, reciban devoluciones y compitan por pasar a la próxima instancia. 

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