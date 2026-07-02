Emprende U: qué proponen los equipos universitarios tucumanos que llegaron a la semifinal

Ambiente, producción y economía circular

Entre las iniciativas seleccionadas aparece "ToruFeed", también presentado como Aislado proteico unicelular/SCP. Impulsado por Facundo Figueroa, estudiante de Biotecnología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, y Carolina Rodríguez y Luana Zelaya, de Ingeniería Química de la FACET. La propuesta busca transformar la vinaza, un residuo de los ingenios, en un aditivo prebiótico para alimentación animal. El equipo ya avanzó con el diseño conceptual del proceso y busca validarlo con vinaza de la región.