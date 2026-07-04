“Tucumano soy”, el testimonio de Juan Falú sobre su pertenencia

“Tucumano soy” es el libro que Juan Falú publicó recientemente por la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (EDUNT) y que es la excusa para su nueva presencia en un escenario local, en un regreso a su provincia de origen cargando sobre sus espaldas -a sus 77 años- con la consagración de ser considerado uno de los grandes maestros argentinos del folclore contemporáneo.
La publicación es, en sí, un documento de su construcción artística y testimonial, ya que contiene “mi obra tucumana, que incluye temas propios y otros en coautoría con Pepe Núñez, Néstor Soria, Marcela Neme y Rubén Cruz”, le adelanta a LA GACETA.
Así, las letras de las canciones y la música de las partituras conviven en un producto que atestigua su aporte a la música regional y permite transmitirla a las nuevas generaciones, con las que mantiene un fluido diálogo.
Por ese motivo, el recital que brindará esta noche desde las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), como apertura de ese espacio dentro de la programación del Julio Cultural Universitario, se prevé como una instancia festiva que tendrá, además, un costado emotivo especial: Falú encomienda este reencuentro con su público “al Pato Gentilini (recientemente fallecido) por el inmenso legado que dejó, porque fue raíz y dejó frutos”.
“Será un concierto especial para celebrar la identidad y la memoria cultural de la provincia”, se aporta desde el Virla, en la consideración de que el espectáculo servirá de lanzamiento de “una obra atravesada por su pertenencia y su vínculo con la tierra que lo vio nacer”. Es que el libro contiene textos del compositor donde comparte reflexiones sobre su recorrido creativo y el origen de sus obras. Entre sus aportes más destacados a la cultura federal, se encuentra la creación y dirección artística del festival Guitarras del Mundo, considerado el encuentro internacional de ese instrumento más importante del país.
Sentido íntimo
“Regresar a Tucumán es buscar el abrigo de la cuna, la memoria de la infancia, el despertar de la conciencia social, los afectos profundos y mi bautismo musical”, señala para LA GACETA.
Músico autodidacta, Falú recibió los premios Nacional de Música, a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y el Gardel, entre múltiples distinciones a lo largo de su carrera. A esa lista, en esta vuelta se suma que hace una semana fue reconocido con el premio Mercedes Sosa a la Trayectoria, una distinción que lleva el nombre de la cantora popular denostada por el titular de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, lo que motiva constantes críticas al funcionario y eventos de reivindicación a la figura de La Negra.
“La mejor manera de honrar a Mercedes es resistir con nuestro mejor arte a las políticas entreguistas del mileísmo, que incluyen un vaciamiento de la memoria cultural de la Patria. Recibir esta nueva distinción es un halago que agradezco, porque conlleva la responsabilidad de estar a la altura de un nombre excelso para la cultura tucumana, nacional y universal. Se lo dedicaría al extraño personaje que denostó recientemente a la gran cantora, pero prefiero dedicárselo al Tucumán que me cobijó en mi historia”, concluyó.