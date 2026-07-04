“Tucumano soy”, el testimonio de Juan Falú sobre su pertenencia

“Será un concierto especial para celebrar la identidad y la memoria cultural de la provincia”, se aporta desde el Virla, en la consideración de que el espectáculo servirá de lanzamiento de “una obra atravesada por su pertenencia y su vínculo con la tierra que lo vio nacer”. Es que el libro contiene textos del compositor donde comparte reflexiones sobre su recorrido creativo y el origen de sus obras. Entre sus aportes más destacados a la cultura federal, se encuentra la creación y dirección artística del festival Guitarras del Mundo, considerado el encuentro internacional de ese instrumento más importante del país.