EspectáculosFamosos

“Tucumano soy”, el testimonio de Juan Falú sobre su pertenencia

El guitarrista presenta el libro lanzado por EDUNT en un recital especial en el Centro Cultural Virla.

CON NUEVO LIBRO. Juan Falú presenta “Tucumano soy” en el Virla.
CON NUEVO LIBRO. Juan Falú presenta “Tucumano soy” en el Virla.
Hace 7 Hs

“Tucumano soy” es el libro que Juan Falú publicó recientemente por la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (EDUNT) y que es la excusa para su nueva presencia en un escenario local, en un regreso a su provincia de origen cargando sobre sus espaldas -a sus 77 años- con la consagración de ser considerado uno de los grandes maestros argentinos del folclore contemporáneo.

La publicación es, en sí, un documento de su construcción artística y testimonial, ya que contiene “mi obra tucumana, que incluye temas propios y otros en coautoría con Pepe Núñez, Néstor Soria, Marcela Neme y Rubén Cruz”, le adelanta a LA GACETA.

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

Así, las letras de las canciones y la música de las partituras conviven en un producto que atestigua su aporte a la música regional y permite transmitirla a las nuevas generaciones, con las que mantiene un fluido diálogo.

Por ese motivo, el recital que brindará esta noche desde las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), como apertura de ese espacio dentro de la programación del Julio Cultural Universitario, se prevé como una instancia festiva que tendrá, además, un costado emotivo especial: Falú encomienda este reencuentro con su público “al Pato Gentilini (recientemente fallecido) por el inmenso legado que dejó, porque fue raíz y dejó frutos”.

Juan Falú: “Me di cuenta de que Tucumán estaba metida hasta los huesos en mi vida de músico”

Juan Falú: “Me di cuenta de que Tucumán estaba metida hasta los huesos en mi vida de músico”

“Será un concierto especial para celebrar la identidad y la memoria cultural de la provincia”, se aporta desde el Virla, en la consideración de que el espectáculo servirá de lanzamiento de “una obra atravesada por su pertenencia y su vínculo con la tierra que lo vio nacer”. Es que el libro contiene textos del compositor donde comparte reflexiones sobre su recorrido creativo y el origen de sus obras. Entre sus aportes más destacados a la cultura federal, se encuentra la creación y dirección artística del festival Guitarras del Mundo, considerado el encuentro internacional de ese instrumento más importante del país.

Sentido íntimo

“Regresar a Tucumán es buscar el abrigo de la cuna, la memoria de la infancia, el despertar de la conciencia social, los afectos profundos y mi bautismo musical”, señala para LA GACETA.

Músico autodidacta, Falú recibió los premios Nacional de Música, a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y el Gardel, entre múltiples distinciones a lo largo de su carrera. A esa lista, en esta vuelta se suma que hace una semana fue reconocido con el premio Mercedes Sosa a la Trayectoria, una distinción que lleva el nombre de la cantora popular denostada por el titular de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, lo que motiva constantes críticas al funcionario y eventos de reivindicación a la figura de La Negra.

Pergolini pidió en "Otro día perdido" la renuncia del funcionario tucumano por los agravios a Mercedes Sosa: "Sos el boludo del día"

Pergolini pidió en Otro día perdido la renuncia del funcionario tucumano por los agravios a Mercedes Sosa: Sos el boludo del día

“La mejor manera de honrar a Mercedes es resistir con nuestro mejor arte a las políticas entreguistas del mileísmo, que incluyen un vaciamiento de la memoria cultural de la Patria. Recibir esta nueva distinción es un halago que agradezco, porque conlleva la responsabilidad de estar a la altura de un nombre excelso para la cultura tucumana, nacional y universal. Se lo dedicaría al extraño personaje que denostó recientemente a la gran cantora, pero prefiero dedicárselo al Tucumán que me cobijó en mi historia”, concluyó.

Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánJuan Falú
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nacho Levy rompió el silencio tras la denuncia de Cecilia Ce: pidió perdón y habló de su salud mental

Nacho Levy rompió el silencio tras la denuncia de Cecilia Ce: pidió perdón y habló de su salud mental

La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias públicas de Cecilia Ce por violencia de género

La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias públicas de Cecilia Ce por violencia de género

Murió Ernestina Pais: el desgarrador mensaje de su hijo Benicio tras la tragedia

Murió Ernestina Pais: el desgarrador mensaje de su hijo Benicio tras la tragedia

La familia de Ernestina Pais tomó una decisión de último momento sobre su velorio

La familia de Ernestina Pais tomó una decisión de último momento sobre su velorio

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Lo más popular
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026
2

Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
3

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura
4

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día
5

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Ranking notas premium
La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
1

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina
2

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina

Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?
3

Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?

Bienvenidos a Peronia
4

Bienvenidos a Peronia

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
5

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Más Noticias
Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Comentarios