La tranquilidad que encontró Scaloni y la tarea pendiente que le dejó la fase de grupos a la Selección argentina

Además, aparecieron respuestas individuales que fortalecen al plantel. Giovani Lo Celso aprovechó su primera gran oportunidad en un Mundial y volvió a parecerse al futbolista que durante años fue una pieza clave del ciclo; Leandro Paredes recordó que sigue siendo un mediocampista capaz de ordenar el juego con un solo pase; Lautaro Martínez recuperó el gol y, sobre todo, confianza; y Nicolás Paz volvió a demostrar que puede convivir con la presión de vestir esta camiseta sin perder la claridad para jugar.