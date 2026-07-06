Sin filtros: Scaloni reveló qué quiere cambiar en Argentina antes de enfrentar a Egipto por los octavos del Mundial 2026
El DT hizo una autocrítica tras el sufrido triunfo frente a Cabo Verde, explicó cuál fue el principal problema de la Selección y anticipó el camino que buscará seguir para recuperar el control del juego.
Resumen para apurados
- Scaloni anunció cambios tácticos en la Selección de Argentina antes de enfrentar a Egipto en octavos del Mundial 2026, buscando recuperar el control tras sufrir ante Cabo Verde.
- El DT busca corregir las transiciones peligrosas sufridas en el partido anterior. Para lograrlo, confirmará la titularidad de Leandro Paredes como organizador del mediocampo.
- Estas modificaciones buscan restablecer la identidad de juego basada en la posesión, clave para superar a un rival ordenado como Egipto y avanzar a los cuartos de final.
Lionel Scaloni no confirmó el equipo. Tampoco dio pistas demasiado diferentes a las que ya se conocían. Pero sí dejó una definición que explica por dónde pasa la principal preocupación del cuerpo técnico antes de los octavos de final frente a Egipto. Fue una frase sencilla, casi perdida entre varias respuestas, aunque alcanzó para entender el diagnóstico que hizo después del trabajado triunfo sobre Cabo Verde.
"Nosotros somos un equipo que se defiende con la pelota", lanzó el entrenador. No fue una frase más. Fue, probablemente, la autocrítica más importante que hizo desde que comenzó el Mundial.
Porque Argentina dominó buena parte del partido contra Cabo Verde, pero nunca logró controlarlo por completo. Cada pérdida derivó en una transición peligrosa y el encuentro terminó convirtiéndose en un ida y vuelta que nunca le convino a la Selección. Scaloni lo vio, lo revisó una y otra vez junto a su cuerpo técnico, y ahora busca corregirlo.
"La idea es retomar un poco eso. Más allá de dominar el partido, que también lo dominamos con Cabo Verde, no debemos tener esas transiciones que tuvieron ellos. Hay que intentar defendernos con la pelota, ser un poco más finos cuando la recuperamos. No intentar llegar al arco en uno o dos toques, sino elaborar un poco más antes de atacar", explicó.
No es un detalle menor, más bien es una modificación conceptual. Argentina quiere volver a tener el control desde la posesión y no desde la desesperación por atacar. La intención parece reflejarse también en las pruebas del equipo. El ingreso de Leandro Paredes (Scaloni confirmó que será titular) le devuelve un organizador natural al medio campo, un futbolista capaz de administrar los tiempos y encontrar pases verticales sin que el equipo pierda equilibrio.
De hecho, cuando le preguntaron por el regreso del volante, Scaloni fue contundente. "Cuando está Leandro, el equipo gira de otra manera. Alexis (Mac Allister) hizo un esfuerzo enorme jugando de “5” porque no es su posición. Paredes distribuye muy bien la pelota, encuentra pases verticales y nos hace encontrar a los jugadores ofensivos con mayor facilidad. Para nosotros sigue siendo un jugador fundamental", aseguró, antes de explicar que el volante de Boca no había sido titular hasta ahora porque había llegado al Mundial recuperándose de una lesión y no estaba en plenitud física.
Más allá de la cuestión táctica, Scaloni volvió a destacar el aspecto emocional que mostró su equipo frente a Cabo Verde. Incluso dejó una frase que explica cómo vivió esos momentos de mayor sufrimiento. "Si el otro día el equipo no sacaba ese temperamento, quedábamos afuera", dijo de manera tajante. "Les dije que jugaran como cuando estaban en el potrero, en el club de barrio. Cuando no tenés la pelota, hay momentos en los que la táctica queda de lado y aparece el espíritu para recuperarla. Este equipo lo lleva adentro”.
Para Scaloni, ese carácter fue tan importante como cualquier ajuste futbolístico. De hecho, remarcó que, pese a las dificultades, nunca sintió que Argentina hubiera dejado de ser protagonista. "Revisamos el partido muchas veces y siempre vimos que Argentina fue protagonista. Los errores puntuales no nos bajonearon. El equipo siguió atacando y buscando el partido. Esa es una buena señal", afirmó antes de aprovechar para poner en contexto el rendimiento de las grandes selecciones. "No hay ninguna que esté jugando como antes del Mundial. Francia sufrió, Portugal también tuvo momentos complicados y Brasil quedó eliminado. Los viajes, el calor, los horarios y la cantidad de partidos hacen que este no sea un Mundial normal".
Scaloni, en esa misma línea, volvió a cuestionar el calendario. Consideró que, a medida que avanza la competencia, los equipos deberían tener más tiempo de recuperación y no menos. Mientras que sobre el rival, evitó cualquier gesto de confianza. Definió a Egipto como "una muy buena selección", destacó el trabajo que viene realizando su entrenador y aseguró que cuenta con una identidad de juego marcada. "Complicó a todos sus rivales. Tiene jugadores de jerarquía y una idea clara. Va a ser un partido difícil", remató.
No hizo falta decir mucho más. Sus palabras terminaron de explicar por qué todo indica que volverán Nicolás Tagliafico, Paredes y Julián Álvarez. Pero no se trata solamente de cambiar nombres, Scaloni busca recuperar algo que considera esencial para que Argentina vuelva a parecerse a sí misma: manejar el partido desde la pelota y no volver a correr detrás del ritmo que propone el rival.