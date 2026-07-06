Sin filtros: Scaloni reveló qué quiere cambiar en Argentina antes de enfrentar a Egipto por los octavos del Mundial 2026

Para Scaloni, ese carácter fue tan importante como cualquier ajuste futbolístico. De hecho, remarcó que, pese a las dificultades, nunca sintió que Argentina hubiera dejado de ser protagonista. "Revisamos el partido muchas veces y siempre vimos que Argentina fue protagonista. Los errores puntuales no nos bajonearon. El equipo siguió atacando y buscando el partido. Esa es una buena señal", afirmó antes de aprovechar para poner en contexto el rendimiento de las grandes selecciones. "No hay ninguna que esté jugando como antes del Mundial. Francia sufrió, Portugal también tuvo momentos complicados y Brasil quedó eliminado. Los viajes, el calor, los horarios y la cantidad de partidos hacen que este no sea un Mundial normal".