Video: el inesperado encuentro entre Messi y Spider-Man que revolucionó las redes en pleno Mundial 2026
Resumen para apurados
- Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un comercial de Sony Pictures para promocionar la película de Spider-Man durante el Mundial 2026.
- En el spot, que se viralizó rápidamente, el actor interactúa con el capitán argentino antes de que el superhéroe lo transporte por Nueva York usando efectos especiales.
- La colaboración reafirma el enorme impacto global de Messi en el entretenimiento y anticipa un gran éxito para el estreno del filme el próximo 30 de julio.
En medio de la disputa del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de una cancha. El capitán de la Selección argentina sorprendió al protagonizar una publicidad junto a Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man, en un spot que rápidamente se convirtió en uno de los videos más comentados en las redes sociales.
La campaña, lanzada por Sony Pictures para promocionar Spider-Man: Un nuevo día, reúne por primera vez a dos de las figuras más reconocidas del planeta en una escena cargada de humor y referencias a la cultura popular.
Todo comienza cuando Holland se cruza con Messi y, sin poder creer lo que ve, le pregunta: "¿Sos Messi?". El rosarino responde varias veces con un simple "Sí", mientras el actor continúa reaccionando con sorpresa ante la presencia del campeón del mundo.
La situación da un giro cuando aparece Spider-Man. El superhéroe intenta conversar con Messi, quien no logra comprender del todo lo que le dice. A partir de allí, ambos recorren las calles de Nueva York en una secuencia en la que el Hombre Araña transporta al futbolista balanceándose entre los rascacielos de la ciudad.
El comercial no tardó en viralizarse. Miles de usuarios compartieron el video y destacaron el encuentro entre Messi y Tom Holland, aunque también hubo comentarios sobre los efectos especiales y el uso de imágenes generadas por computadora (CGI) en algunas escenas.
Más allá de esas observaciones, la campaña consiguió instalar rápidamente el lanzamiento de la nueva entrega de Spider-Man y volvió a confirmar el enorme impacto internacional de Messi, cuya imagen sigue siendo una de las más codiciadas por las grandes marcas y estudios de Hollywood.
El spot se suma a las distintas apariciones publicitarias que el capitán argentino protagonizó durante el Mundial 2026 y reafirma su condición de ícono global, capaz de trascender el fútbol y convertirse en protagonista de las campañas más importantes de la industria del entretenimiento.
Spider-Man: Un nuevo día llegará a los cines argentinos el próximo 30 de julio, mientras el comercial con Messi continúa sumando reproducciones y reacciones en todo el mundo.