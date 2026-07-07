Argentina vs. Egipto, en vivo: la Scaloneta enfrenta un encuentro clave para seguir en el Mundial

LA GACETA, en Atlanta: un vecino de Messi y la pasión argentina que invade la ciudad antes del duelo con Egipto
Entre miles de hinchas, apareció un rosarino que compartió edificio con el capitáni y contó cómo es Lionel fuera de la cancha.Ver más
El FBI investigará los movimientos financieros de la AFA en los Estados Unidos
El eje gira en torno a cómo la entidad, que comanda Claudio “Chiqui” Tapia, estructuró el cobro de sus contratos comerciales internacionales. Los contratos con Adidas y Warner, en la mira.Ver más
Portugal se quedó sin DT tras la eliminación del Mundial: quién es el principal candidato para reemplazar a Roberto Martínez
La Federación lusa ya analiza a su sucesor y un nombre aparece como el principal candidato.Ver más
La FIFA reveló la Trionda Final, la pelota de las semifinales y del partido por el título del Mundial 2026
El balón lucirá un diseño dorado para las instancias decisivas y mantendrá la tecnología de sensor que asiste al VAR en cada partido.Ver más
Cómo es el Mercedes-Benz Stadium, donde se enfrentarán Argentina y Egipto por los octavos de final
El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta volverá a ser protagonista en el Mundial 2026 al recibir este martes 7 de julio el cruce entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final. El estadio, una de las 16 sedes del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, fue inaugurado el 16 de agosto de 2017 y es la casa del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL.
Sumado a una estructura llamativa, también cuenta con un techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos para poder absorber la energía solar y tuvo un valor de u$s1.600 millones. Además, en 2017, cuando el Tata Martino dirigía al Atlanta, rompieron el récord histórico de la MLS con 70.425 espectadores, aunque en realidad su capacidad máxima actual es de 75.000 para partidos de alta magnitud, como los que se esperan en la Copa del Mundo.
La Selección Argentina va por los cuartos de final del Mundial 2026
Hoy se definen los últimos dos cruces de octavos de final de la Copa del Mundo, con la Selección Argentina en acción: la Albiceleste enfrentará a la Egipto de Mohamed Salah en busca de un lugar entre los mejores ocho seleccionados del planeta.
El equipo de Lionel Scaloni viaja a Atlanta con el objetivo de ganar y seguir de la mejor manera con la defensa del título.cDe todas maneras, ese no será el único encuentro de la jornada: la Colombia del argentino Néstor Lorenzo cerrará la fase al enfrentar a Suiza.
Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar
El influencer estadounidense protagonizó un momento de tensión a la salida del estadio donde España eliminó a Portugal del Mundial 2026.Ver más
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En la previa del duelo ante Egipto por los octavos de final, el cardiólogo Roque González (MP 3549) explicó cuáles son los síntomas de alerta y qué recaudos conviene tomar durante el partido.Ver más
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La imagen de la jornada fue la de CR7, que rompió en llanto tras lo que fue su última participación mundialista.Ver más
Mundial 2026: así siguen los octavos de final y el camino hacia el título
La fase eliminatoria del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Hoy es el turno de Argentina, que buscará seguir defendiendo el título frente a Egipto en Atlanta.Ver más
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Aunque son dos de las grandes figuras del fútbol moderno, apenas se enfrentaron dos veces en sus carreras y nunca lo hicieron con las camisetas de sus selecciones.Ver más
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El regreso de Nicolás Tagliafico, la vuelta de Julián Álvarez al ataque y el ingreso de Leandro Paredes son las principales novedades del equipo.Ver más
Lo que tenés que saber
La Selección Argentina enfrentará a Egipto este martes desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. A continuación, las opciones para ver en vivo el encuentro entre la Albiceleste y el conjunto asiático.