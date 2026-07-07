Las 10 ciudades más frías y las 10 más cálidas de Argentina esta mañana del 7 de julio

Resumen para apurados
- El SMN informó que el centro y norte de Argentina registraron las temperaturas más bajas este 7 de julio, debido al retiro paulatino del aire polar en el sur del país.
- El noreste y el centro registraron marcas mínimas extremas, mientras que el sur comenzó a recuperar temperatura y la Base Marambio se posicionó como el punto más frío.
- Se anticipa un alivio de la ola polar durante la semana, aunque el SMN prevé un leve descenso hacia el finde en el norte, con Formosa liderando la recuperación térmica.
Aunque la ola polar empieza a despedirse de las regiones más australes del país, aún quedan vestigios de las bajas temperaturas. Por su parte, el NEA se convirtió en una de las zonas con mayor presencia de ciudades con las temperaturas más elevadas de la mañana de este 7 de julio. Entre ellas se ubicó, sorprendentemente, Comodoro Rivadavia, Chubut.
Pero entre las provincias más frías, lejos de aparecer la Patagonia, como cabría esperarse, la mayoría de las ciudades del ranking fueron del norte y centro del país. Una mañana más, la barrera de los cero grados fue rota con gran ventaja, sobre todo en lo que respecta a la sensación térmica.
Pese al frío, algunas regiones del país empezaron a recuperar temperatura a partir del lunes 6. También se indicó que el NOA, el NEA y el centro del país tendrán un descenso leve de temperatura hacia el fin de semana. La provincia en la que se espera que el termómetro ascienda más será Formosa.
- Río Cuarto, Córdoba: 11.3 °C
- Formosa, Formosa: 10.4 °C
- Resistencia, Chaco: 10.3 °C
- Corrientes, Corrientes: 10 °C
- Comodoro Rivadavia, Chubut: 10 °C
- Ceres, Santa Fe: 9.8 °C - ST: 7.7 °C
- San Salvador de Jujuy, Jujuy: 9.6 °C - ST: 8.7 °C
- Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco: 9.5 °C - ST: 7.9 °C
- Reconquista, Santa Fe: 9.4 °C - ST: 8.1 °C
- Paso de los Libres, Corrientes: 9.2 °C - ST: 7.8 °C
La Base Marambio, la estación científico-militar argentina en la Antártida y “puerta de entrada” al continente helado, es este 7 de julio la región más fría del territorio nacional. A las 10 se registró una temperatura de -3.4 °C con una sensación térmica de -11.1 °C y un índice de humedad relativa del 81%.