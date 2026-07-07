Las 10 ciudades más frías y las 10 más cálidas de Argentina esta mañana del 7 de julio

Aunque la ola polar empieza a despedirse de las regiones más australes del país, aún quedan vestigios de las bajas temperaturas. Por su parte, el NEA se convirtió en una de las zonas con mayor presencia de ciudades con las temperaturas más elevadas de la mañana de este 7 de julio. Entre ellas se ubicó, sorprendentemente, Comodoro Rivadavia, Chubut.