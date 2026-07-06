¿Cuándo termina el frío polar en Argentina? El SMN anticipa un alivio de las temperaturas esta semana

Clima en Argentina: ¿cómo estará la semana?

La jornada de este lunes inicia con un nuevo amanecer de temperaturas cercanas a los 0 °C, e incluso inferiores en sectores de la región Pampeana, Cuyo y gran parte de la Patagonia. El aire polar provocará heladas generalizadas que alcanzarán también zonas del norte argentino, dejando registros inferiores a los habituales para esta época del año. Asimismo, se desarrollará un proceso de ciclogénesis sobre el océano Atlántico en el este de la provincia de Buenos Aires, un sistema de baja presión que favorecerá la formación de lluvias aisladas, lloviznas, bancos de niebla y reducción de visibilidad durante las primeras horas.