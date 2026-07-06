¿Cuándo termina el frío polar en Argentina? El SMN anticipa un alivio de las temperaturas esta semana

Resumen para apurados
- El SMN anunció que esta semana comenzará a ceder el frío polar en Argentina debido al ingreso de un sistema de altas presiones que traerá un alivio en las temperaturas.
- Luego de una de las olas de frío polar más intensas del invierno, el cambio se dará mediante vientos del norte que desplazarán las heladas y lluvias del inicio de semana.
- A partir de la segunda mitad de la semana se proyecta un alivio térmico con máximas de hasta 20 °C, marcando el fin de la ola polar extrema, aunque las mañanas seguirán frías.
El territorio argentino comienza a transitar un cambio paulatino en las condiciones meteorológicas, luego de atravesar uno de los ingresos de aire polar más intensos y prolongados del invierno. Si bien el ambiente se mantendrá frío durante las próximas jornadas, el Servicio Meteorológico Nacional (Smn) anticipó una lenta recuperación de las temperaturas en gran parte del país, con registros que se acercarán a los valores habituales para el mes de julio.
Por otro lado, el organismo confirmó la primera ola de frío de la temporada, fenómeno con impacto principal en la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). En estas regiones, las marcas térmicas mínimas y máximas se posicionaron de manera consecutiva por debajo de los umbrales establecidos para este tipo de eventos meteorológicos.
Clima en Argentina: ¿cómo estará la semana?
La jornada de este lunes inicia con un nuevo amanecer de temperaturas cercanas a los 0 °C, e incluso inferiores en sectores de la región Pampeana, Cuyo y gran parte de la Patagonia. El aire polar provocará heladas generalizadas que alcanzarán también zonas del norte argentino, dejando registros inferiores a los habituales para esta época del año. Asimismo, se desarrollará un proceso de ciclogénesis sobre el océano Atlántico en el este de la provincia de Buenos Aires, un sistema de baja presión que favorecerá la formación de lluvias aisladas, lloviznas, bancos de niebla y reducción de visibilidad durante las primeras horas.
Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a estabilizarse en las regiones afectadas. De todos modos, este cambio meteorológico presentará un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 40 y los 50 kilómetros por hora en los sectores mencionados.
Alerta por lluvia, nieve y viento
Mientras el centro y norte del país mantendrán condiciones relativamente estables, la Patagonia concentrará los principales fenómenos meteorológicos de la semana. El avance de un frente frío provocará lluvias persistentes sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de nevadas en sectores cordilleranos, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (Smn) mantiene vigentes alertas por precipitaciones con acumulados que podrían superar los 15 milímetros. A este escenario se sumarán fuertes vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora tanto en el extremo sur continental como en las Islas Malvinas, extendiéndose las precipitaciones entre el lunes y el martes hacia la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén.
Hacia el martes y miércoles, la inestabilidad también llegará a la meseta patagónica, donde se prevén lluvias y nevadas incluso en áreas bajas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Los especialistas explican que esta situación surge favorecida por el ingreso de humedad desde el océano Atlántico y por un río atmosférico proveniente del Pacífico, el cual potenciará las precipitaciones sobre la región cordillerana.
¿Algunas zonas tendrán alivio?
La mejora comenzará a sentirse durante la segunda mitad de la semana, cuando un sistema de altas presiones se afiance sobre el centro y norte del país. Este cambio favorecerá la rotación del viento hacia el sector norte, permitiendo el ingreso de aire más templado y húmedo. Como consecuencia, las temperaturas máximas iniciarán una recuperación gradual y volverán a ubicarse entre los 18 °C y los 20 °C en buena parte de la región central.
En algunas provincias del norte argentino incluso existirá la posibilidad de superar esos valores térmicos. Las mañanas, sin embargo, seguirán siendo frías en gran parte del territorio y todavía quedará el riesgo de registrarse heladas débiles en distintos sectores de la región Pampeana y Cuyo.