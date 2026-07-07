SociedadClima y ecología

¿El NOA se recupera de la ola de frío? Pronóstico del 7 al 10 de julio

Este martes será el último día con temperaturas bajo cero para las capitales de las provincias del NOA. El marcador irá en ascenso hasta el jueves y se mantendrá durante el fin de semana.

¿El NOA se recupera de la ola de frío? Pronóstico del 7 al 10 de julio
Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el Noroeste argentino registrará un paulatino ascenso térmico del 7 al 10 de julio, superando la histórica ola de frío polar.
  • Tras registrar mínimas históricas bajo cero, como los -3°C en Salta, la región experimentará vientos leves y días despejados que generarán una marcada amplitud térmica.
  • El alivio térmico consolidará tardes primaverales de hasta 23°C hacia el fin de semana, mejorando las condiciones climáticas y el bienestar de los habitantes de la región.
Resumen generado con IA

El noroeste argentino vivirá una semana caracterizada por una marcada amplitud térmica entre el martes 7 y el viernes 10 de julio. Tras mañanas heladas con temperaturas que llegarán a quebrar la barrera de los 0 °C –registrando mínimas extremas de hasta -3 °C en Salta y -2,2 °C en Santiago del Estero–, la región experimentará un paulatino ascenso térmico hacia la tarde. Con el correr de los días, el sol y los vientos leves dejarán tardes templadas y sin probabilidades de precipitaciones a la vista, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional.

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Pronóstico de Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca amaneció con una temperatura inferior a los 0 °C. Por la siesta, el marcador más alto llegará a los 19 °C. El miércoles será el día más cálido de la semana con una oscilación entre 7 °C y 20 °C. El jueves, la mínima aumentará y la máxima descenderá, ambas con un grado de diferencia respecto al día anterior. El viernes se repetirán los marcadores del jueves y no se anunciaron precipitaciones.

Pronóstico de Jujuy

San Salvador de Jujuy amaneció este martes con una temperatura inferior a los 0 °C. La máxima llegará a 16 °C con un día algo ventoso y el cielo mayormente despejado. El miércoles el termómetro oscilará entre los 5 °C y 20 °C; el jueves, entre 7 °C y 21 °C, y el viernes, entre 7 °C y 20 °C. Al igual que en toda la región, el sol estará presente para dar más calidez a los días. Durante la mañana y la madrugada el cielo se despejará. No hay probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico de La Rioja

La Rioja, capital, tendrá una de las temperaturas –en promedio– más bajas de la semana en todo el NOA, aunque también tendrá tardes primaverales. El martes empezó con 1 °C y la máxima será de 16 °C. Conforme avancen los días, el indicador más alto comenzará a subir. El miércoles llegará a 19 °C y el jueves, a 20 °C. El viernes la amplitud térmica disminuirá levemente, pero la máxima seguirá siendo agradable. Habrá vientos leves durante toda la semana y no se anunciaron probabilidades de precipitaciones.

Pronóstico de Salta

La mañana de este martes empezó con algo de neblina en algunas regiones de la capital salteña. El pronóstico indicó una mínima de -3 °C para las primeras horas del día. La ciudad se ubicará entre las más cálidas del NOA durante esta semana. El día con la temperatura más elevada será el jueves, cuando el termómetro marque entre 7 °C y 23 °C. El resto de los días, hasta el viernes, la máxima llegará a 20 °C y hacia el fin de semana habrá un leve descenso. No hay probabilidad de precipitaciones y el cielo estará algo nublado.

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Pronóstico de Santiago del Estero

Sorprendentemente, Santiago del Estero se ubicó dentro del top 5 de las ciudades más frías durante la mañana de este martes con -2,2 °C. Durante el martes y el viernes, la máxima llegará a 20 °C. Pero el miércoles y el jueves, esa marca será superada para ubicarse entre los 21 °C y 22 °C. No se anunciaron probabilidades de precipitaciones y los días tendrán algo de viento.

Pronóstico de Tucumán

La capital tucumana estará marcada por la amplitud térmica. El martes empezó con 3 °C y la temperatura más elevada llegará a los 18 °C en horas de la siesta. El miércoles la diferencia entre la máxima y la mínima empezará a reducirse. Hasta el viernes la temperatura más baja continuará en ascenso y el punto más elevado se ubicará en 20 °C, dando lugar a tardes perfectamente primaverales. No hay probabilidad de precipitaciones.

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