¿El NOA se recupera de la ola de frío? Pronóstico del 7 al 10 de julio

Pronóstico de Salta

La mañana de este martes empezó con algo de neblina en algunas regiones de la capital salteña. El pronóstico indicó una mínima de -3 °C para las primeras horas del día. La ciudad se ubicará entre las más cálidas del NOA durante esta semana. El día con la temperatura más elevada será el jueves, cuando el termómetro marque entre 7 °C y 23 °C. El resto de los días, hasta el viernes, la máxima llegará a 20 °C y hacia el fin de semana habrá un leve descenso. No hay probabilidad de precipitaciones y el cielo estará algo nublado.