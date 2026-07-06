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Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

La agenda incluye talleres, recorridos, experiencias científicas y actividades vinculadas con la naturaleza en el predio ubicado en Perú 1.100, Yerba Buena.

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre
Hace 5 Hs


Quienes ya busquen opciones para las vacaciones de invierno tendrán una alternativa al aire libre en el Jardín Botánico Percy Hill, en Yerba Buena. Del 14 al 25 de julio, el espacio abrirá sus puertas con una programación de propuestas recreativas, educativas y ambientales pensadas para niños, jóvenes y adultos.

La agenda incluye talleres, recorridos, experiencias científicas y actividades vinculadas con la naturaleza en el predio ubicado en Perú 1.100. En caso de lluvia, las jornadas se suspenderán.

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La primera semana comenzará el martes 14 con Scout en la Naturaleza, una propuesta para aprender técnicas básicas de exploración, orientación y trabajo en equipo. Al día siguiente será el turno de Percy Bichos, donde los más chicos podrán conocer el mundo de los insectos y otros pequeños habitantes del jardín.

El jueves 16 se desarrollará Pequeños Científicos, con experimentos destinados a despertar la curiosidad por la naturaleza, mientras que el viernes 17 habrá un taller de Jardinería para los más peques, donde los niños aprenderán a sembrar, trasplantar y cuidar plantas. La programación de esa semana concluirá el sábado 18 con Huerta en Percy, una actividad para quienes quieran conocer los primeros pasos para cultivar alimentos en casa.

Nuevas propuestas

Durante la segunda semana volverá Scout en la Naturaleza y se sumarán nuevas propuestas. El miércoles 22 se realizará El mundo de las mariposas, dedicado a conocer el ciclo de vida de estos insectos y su importancia para el ambiente. Un día después tendrá lugar la Caminata Científica, un recorrido guiado para descubrir la flora y la fauna del jardín botánico.

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La agenda continuará el viernes 24 con Botánica, aromas e infusiones, donde los participantes podrán identificar distintas especies de plantas y compartir una degustación de infusiones. El cierre llegará el sábado 25 con Bingo Verde, una jornada para toda la familia que incluirá sorteos de plantas, feria, talleres ambientales, eco canje y otras actividades recreativas.

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