Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

El jueves 16 se desarrollará Pequeños Científicos, con experimentos destinados a despertar la curiosidad por la naturaleza, mientras que el viernes 17 habrá un taller de Jardinería para los más peques, donde los niños aprenderán a sembrar, trasplantar y cuidar plantas. La programación de esa semana concluirá el sábado 18 con Huerta en Percy, una actividad para quienes quieran conocer los primeros pasos para cultivar alimentos en casa.