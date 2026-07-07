Opinión› PARECERES Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea Franco Fogliata - Ingeniero Agrónomo Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Unión EuropeaMercado Común del Sur Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS En el Mundial de las apuestas, todos perdemos ¿Cuál es el valor de la racionalidad política? La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí” Cash flow: el oxígeno silencioso de las empresas La furia termense Lo más popular En el Mundial de las apuestas, todos perdemos Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer Consentimiento sexual: por qué aceptar no siempre es querer Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza Ranking notas premium Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea Agua para el presente, naturaleza para el futuro Las garras narco que corrompen personas e instituciones En el Mundial de las apuestas, todos perdemos