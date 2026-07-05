Incautan casi 27 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de un automóvil en Tucumán

Un operativo de la Gendarmería Nacional permitió el secuestro de 26 kilos 970 gramos de cocaína que eran transportados en un doble fondo de un automóvil que circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje Molle Yaco, en la provincia de Tucumán. Como resultado del procedimiento, dos personas fueron detenidas y la Justicia Federal ordenó allanamientos en distintos domicilios de la capital provincial.