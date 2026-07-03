Sigue el misterio por los 37 kilos de cocaína secuestrados en Valentín Jiménez

A partir de esos indicios surgió una hipótesis que ahora concentra buena parte de la investigación: la posibilidad de que la cocaína haya formado parte de un procedimiento anterior. Los investigadores intentan establecer si los números y marcas coinciden con registros de algún expediente judicial previo. Otra de las sospechas es que los paquetes habrían permanecido almacenados en algún depósito judicial o de fuerzas de seguridad antes de volver al circuito ilegal. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar de qué causa podrían provenir ni en qué momento se habría producido el supuesto desvío. Las averiguaciones realizadas hasta ahora también apuntan a reconstruir el recorrido de la carga.