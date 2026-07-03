Seguridad

Sigue el misterio por los 37 kilos de cocaína secuestrados en Valentín Jiménez

Investigan el origen de la droga incautada

Sigue el misterio por los 37 kilos de cocaína secuestrados en Valentín Jiménez
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Tucumán secuestró el miércoles 37 kilos de cocaína en un camión en Valentín Jiménez, investigando si la droga proviene de un decomiso judicial previo.
  • El hallazgo ocurrió en el Operativo Lapacho. Los paquetes numerados y perforados sugieren que la droga, que venía de Salta, estuvo almacenada en algún depósito oficial.
  • El caso reaviva la alerta por fallas en la custodia de drogas y busca identificar al nexo local en Tucumán que planeaba enviar el cargamento a Termas de Río Hondo.
Resumen generado con IA

El secuestro de 37 kilos de cocaína registrado el miércoles en Valentín Jiménez dejó dos interrogantes que los investigadores aún no lograron responder: cuál es el origen de la droga y quién era el destinatario final de la carga.

En el marco del Operativo Lapacho, efectivos policiales detuvieron un camión conducido por un hombre oriundo de Orán, en Salta. Durante la inspección del vehículo descubrieron que en el compartimiento del motor habían ocultado 37 kilos de cocaína.

Llevaba 37 kilos de cocaína ocultos en el motor de un camión y lo descubrió la Policía en Tucumán

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Al analizar los paquetes, los investigadores detectaron un detalle que llamó poderosamente su atención: la mayoría de los panes estaban numerados y algunos presentaban pequeñas perforaciones o cortes en los envoltorios. Según explicaron fuentes judiciales, esas marcas suelen aparecer cuando se realizan pruebas de campo para determinar si una sustancia es efectivamente un estupefaciente.

A partir de esos indicios surgió una hipótesis que ahora concentra buena parte de la investigación: la posibilidad de que la cocaína haya formado parte de un procedimiento anterior. Los investigadores intentan establecer si los números y marcas coinciden con registros de algún expediente judicial previo. Otra de las sospechas es que los paquetes habrían permanecido almacenados en algún depósito judicial o de fuerzas de seguridad antes de volver al circuito ilegal. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar de qué causa podrían provenir ni en qué momento se habría producido el supuesto desvío. Las averiguaciones realizadas hasta ahora también apuntan a reconstruir el recorrido de la carga.

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

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Según trascendió, el conductor habría brindado información que orientó la pesquisa hacia la ciudad de Orán, una de las principales puertas de ingreso de cocaína al país. A partir de esos datos, los investigadores analizan distintas hipótesis sobre cómo la droga llegó nuevamente al mercado ilegal. “No se descarta ninguna posibilidad. Estamos tratando de determinar el origen exacto de la sustancia y verificar si guarda relación con algún secuestro anterior”, indicó una fuente vinculada a la causa.

Irregularidades

La última destrucción de estupefacientes en la región se realizó en mayo, cuando fueron incineradas más de tres toneladas de droga. No obstante, fuentes judiciales recordaron que en años recientes se detectaron irregularidades en procedimientos de custodia y conservación de sustancias secuestradas, lo que obliga a extremar los controles.

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

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Mientras intentan resolver ese enigma, los pesquisas avanzan sobre otro punto clave: identificar a la persona que organizó la operación. Hasta el momento, los investigadores manejan información que vincularía el cargamento con un hombre domiciliado en Tucumán y con una transacción que tendría como destino final la ciudad de Termas de Río Hondo. Esa pista todavía está siendo verificada.

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