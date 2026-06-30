Las 10 claves de la causa de los 470 kilos de cocaína

El caso de “Icha” Chávez es más complejo. Declaró que la camioneta se la había entregado a Abraham Pérez como parte de pago de otro vehículo. Sin embargo, en el interior de la Toyota encontraron su licencia de conducir y su DNI. El acusado indicó que se los había olvidado, pero los investigadores sostienen que es poco creíble que haya estado tanto tiempo sin esa documentación en su poder. Benito Allende, que se encarga de defenderlo, sostiene que han presentado evidencias suficientes para demostrar que no tuvo participación en la maniobra.