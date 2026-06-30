Las 10 claves de la causa de los 470 kilos de cocaína

Pasan los días y la situación procesal de al menos tres de los seis detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína se complica. Después de haber recibido una nueva acusación, en dos semanas, la Justicia Federal deberá resolver cómo seguirá la causa.
En el cada vez más voluminoso expediente, están surgiendo las respuestas de este complejo caso. Estas son algunas de ellas:
1- ¿Cuál es la teoría del caso?
Según los investigadores, el cargamento llegó a la provincia por vía aérea. De ahí lo cargaron en una camioneta Toyota Hilux para transportarlo a un lugar desconocido. Los funcionarios judiciales creen que, por la cantidad secuestrada, la droga no tenía como destino nuestra provincia, sino que podría haber sido enviada a otra localidad.
2- ¿Se sabe a quién pertenecía el cargamento?
Por el momento no. Algunos señalan que podría tratarse de una organización criminal importante que estaría vinculada al tráfico de droga a nivel internacional.
3- ¿Quiénes son los detenidos por la causa?
Hay seis en total. Pero los que estarían involucrados en el tráfico de sustancias son Marcos Nacif (el conductor de la camioneta en la que se transportaba la droga), Rodrigo “Icha” Chávez (supuesto propietario del vehículo utilizado) y Pablo Abraham Pérez (sindicado como el responsable de la organización). Los otros tres detenidos son Enrique Santos Catulo, su hijo Ernesto Catulo Chamas y Matías Díaz, que podrían estar vinculados con una maniobra de lavado de activos.
4- ¿Por qué los tres primeros son los más comprometidos?
Fuentes judiciales indicaron que no creen en la versión que dio Nacif. El acusado señaló que sólo había sido contratado para realizar un viaje, pero que no sabía qué era lo que transportaba. “Nadie realiza este trabajo sin preguntar de qué se trata”, sostienen en los tribunales federales. De él se esperaba que rompiera el silencio y aportara más datos, pero hasta el momento no brindó demasiados detalles. Sus defensores, Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), dijeron que lo hará cuando terminen de estudiar la causa.
El caso de “Icha” Chávez es más complejo. Declaró que la camioneta se la había entregado a Abraham Pérez como parte de pago de otro vehículo. Sin embargo, en el interior de la Toyota encontraron su licencia de conducir y su DNI. El acusado indicó que se los había olvidado, pero los investigadores sostienen que es poco creíble que haya estado tanto tiempo sin esa documentación en su poder. Benito Allende, que se encarga de defenderlo, sostiene que han presentado evidencias suficientes para demostrar que no tuvo participación en la maniobra.
Todos los sospechosos apuntaron contra Abraham Pérez. Nacif dijo que él lo contrató; Chávez señaló que utilizaba la camioneta que le había entregado y los otros tres afirmaron que los había citado para solucionar operaciones comerciales. Fue el único que, hasta el momento, no declaró. Su defensor, Ernesto García Biagosch, también prefirió no hacer declaraciones sobre el caso.
5- ¿Y con los otros tres?
Los otros aparecen filmados el día en que secuestraron la droga conversando con Abraham Pérez. Díaz, que fue el que menos tiempo estuvo en la reunión, dijo que había concurrido para cerrar una operación por la compra de un acoplado.
Los otros dos, según su declaración, fueron a reclamar el pago de un cheque rechazado. Catulo fue condenado por haber realizado maniobras de lavado de activos provenientes del clan Ale y su hijo fue mencionado en ese juicio, aunque no hubo pruebas para siquiera procesarlo. Según la sentencia, ambos ingresaban dinero obtenido de manera ilegal a través de la compra y venta de vehículos.
6- ¿Qué papel habrían cumplido los arrestados?
Según los resultados de las investigaciones desarrolladas hasta ahora, habrían sido los responsables de la parte logística de la operación, es decir, de recibir y transportar la droga. Lo que no se pudo determinar hasta el momento es si forman parte de una organización o si fueron contratados por un grupo más importante para realizar esta tarea.
Este “servicio” ha tenido un notable crecimiento en los últimos tiempos y ya se detectaron casos similares en Santa Fe, particularmente en Rosario, donde grupos narcos se transformaron en piezas clave para las organizaciones criminales internacionales que buscan enviar cocaína a diferentes países.
7- ¿Este grupo podría haber realizado otras maniobras de este tipo?
En la causa surgieron datos que permiten sospechar que los acusados tenían experiencia para transportar cocaína en grandes cantidades. Uno de los elementos que llamó la atención fue que hayan dejado la droga, valuada en unos U$S2,3 millones, durante casi una hora en un estacionamiento sin ningún tipo de custodia. También generó sorpresa que hubieran decidido ocultar el cargamento únicamente con una lona.
8- ¿Hubo exceso de confianza entre los sospechosos?
Esa es una de las líneas que manejan los pesquisas. Sospechan que estaban acostumbrados a realizar este tipo de maniobras y por eso no temían ser descubiertos. Pero en los últimos tiempos surgió otra hipótesis: que alguien los habría entregado por el rápido crecimiento económico que había tenido Abraham Pérez.
9- ¿Puede haber más detenidos?
Sí. Los investigadores trabajan para tratar de identificar al proveedor y al propietario de la droga. Para esclarecer este punto será fundamental conocer los resultados de las pericias que se están realizando sobre los teléfonos celulares y el GPS que tenía la camioneta.
10- ¿Cuándo estarán los resultados?
Con viento a favor, los informes de los forenses estarán listos dentro de un mes, como mínimo. En Tucumán no existen los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar esta tarea, por lo que los dispositivos deben ser enviados a laboratorios de otras provincias para su análisis.