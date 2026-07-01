Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Una médica que presta servicios en Gendarmería Nacional y una reconocida esteticista de Tartagal fueron detenidas por transportar 66 kilos de cocaína cuyo destino era nuestra provincia. En el trayecto, una banda intentó robar el cargamento, maniobra que en la jerga criminal se conoce como “mejicaneada”. Como si eso fuera poco, efectivos de la Policía de Tucumán están siendo investigados, ya que de alguna manera se vieron involucrados en el episodio, pese a que el hecho se registró en Salta, donde no podían actuar.